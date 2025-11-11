Relevo generacional y el uso de inteligencia artificial, claves de la nueva Estrategia de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de la ciudad de Madrid 2025-2027 en la Casa de la Panadería. Este proyecto, dotado con 95,4 millones de euros, nace para adaptar las políticas públicas a las nuevas realidades del sector y planificar medidas que fortalezcan su actividad.

El documento parte de la escucha a todos los agentes sociales y de la colaboración entre organismos públicos, asociaciones empresariales, instituciones académicas, sindicatos y el Consejo Sectorial de Comercio y Hostelería municipal. Un plan “inspirado en el diálogo y fruto de un acuerdo de voluntades”, en palabras del alcalde.

Acompañado de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, entre otros miembros del equipo de Gobierno, y en presencia del presidente de Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, y del presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, Almeida ha subrayado la trascendencia de un proyecto que persigue, por parte de la Administración, “generar un marco mejor cada día” para que dos sectores “esenciales para Madrid” puedan desarrollarse “desde un punto de vista de competitividad fiscal y desde los planos normativo y burocrático”.

Todo ello, encaminado a “seguir siendo una ciudad con gran vocación y proyección de futuro que nace de las calles y los barrios”, espacios que “sin comercios ni hostelería son barrios y calles muertos”. Almeida ha hecho hincapié, también, en “la importancia vital” del tejido comercial y hostelero para Madrid “desde el punto de vista económico y de peso en el PIB, desde el social y desde el cultural” y ha incidido en la importancia de contribuir a su relevo generacional para “dar a los jóvenes un mapa de cuáles son las oportunidades profesionales de la ciudad en ambos sectores”.

La estrategia constituye la hoja de ruta para liderar una nueva forma de entender el comercio y la hostelería que parte del reconocimiento de su poder cohesionador y transformador de una capital como Madrid.

Medidas con impacto real en el comercio y la hostelería madrileños

Esta estrategia consensuada, participativa y transversal incorpora las aportaciones y sensibilidades de todas las entidades y agentes implicados y se fundamenta en la experiencia y en el éxito de las políticas en la materia iniciadas por el Gobierno municipal en 2020, que fueron reconocidas con el ‘Premio Nacional de Comercio Interior’ otorgado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa al Ayuntamiento en 2023.

El documento se compromete a impulsar 25 proyectos organizados en siete grandes líneas estratégicas de actuación que están centradas en los mercados municipales y canales cortos de comercialización, en las zonas comerciales de referencia de la ciudad, en el sector de la moda y la artesanía y en la hostelería, la gastronomía y el comercio ambulante.

Entre los objetivos que persigue destacan la promoción del empleo y el relevo generacional de trabajadores y clientes, la transformación digital de la industria, la modernización y adaptación de los mercados municipales a los nuevos hábitos de consumo o el refuerzo del pequeño comercio, sin olvidar la simplificación administrativa, la unificación normativa y la colaboración institucional. Todo ello, acompañado de un trabajo de posicionamiento de Madrid como capital de la moda y destino gastronómico y de compras.

Proyecto que da respuesta a los cuatro grandes retos del sector

1.Pequeño comercio: Para la consecución de estos objetivos, la estrategia se centra en los grandes retos que afronta el sector, como la correcta identificación de las necesidades del pequeño comercio. Base que posibilitará definir actuaciones que lo protejan e impulsen mediante un diagnóstico exhaustivo de la oferta y la demanda comercial y de servicios en los 131 barrios.

Para analizar los datos por sectores de actividad y distritos se utilizará inteligencia artificial, que permitirá contar con un sistema automático que describa y clasifique la oferta y la demanda y compartir los resultados con los distritos para diseñar intervenciones precisas.

2.Relevo generacional: Otro de los retos del sector que afronta la presente estrategia es asegurar el relevo generacional y evitar el cierre de muchos establecimientos. Para ello, se fomenta el emprendimiento y la formación en oficios para profesionalizar la gestión de los negocios y reforzar los valores de cada marca.

En este sentido, se ha abierto la Escuela de Pastelería y Panadería en Puerta Bonita y, este mes de octubre, arrancan el Aula de Relevo Generacional en Carnicería, creada con la Agencia para el Empleo de Madrid, y la formación piloto de Asistente de Comercio, impulsada con la organización empresarial COCEM.

Además, se seguirán impulsando la nueva Escuela de Hostelería y Alimentación y la Escuela de Comercio de San Cristóbal. Completa esta apuesta el desarrollo de un diagnóstico de innovación comercial para los comerciantes de los mercados municipales con mentoría personalizada.

3.Moda y artesanía: El tercer reto gira en torno a la consolidación de las industrias de la moda y la artesanía como un eje turístico y económico estratégico en Madrid. Ámbitos que la estrategia contempla como una materia global que agrupa a diseñadores, industriales, profesionales de la confección y artesanos textiles, a la que, en 2025, el Ayuntamiento ha destinado más de 3,7 millones de euros.

4.Marco fiscal: Por último, un cuarto reto de cara al fortalecimiento y dinamización de la actividad comercial y hostelera en la capital gira en torno a la necesidad de ofrecer un marco fiscal competitivo con impuestos más bajos, además de simplificar los trámites mediante una oficina técnica que alivie la presión burocrática del pequeño comercio.

Comercio y hostelería: motores económicos y de empleo en la capital

El comercio y la hostelería son actividades estratégicas para la ciudad de Madrid y motores que impulsan el desarrollo económico, refuerzan el equilibrio urbano, dinamizan el turismo y proyectan Madrid como una de las grandes capitales del mundo en las que vivir y trabajar.

Estás actividades han contribuido a forjar la identidad de la ciudad durante siglos y, a día de hoy, hacen de Madrid una de las urbes más dinámicas de Europa. En ella, el sector servicios representa cerca del 90 % de la economía, con el turismo, la hostelería y el comercio como pilares de crecimiento y empleo.

El comercio madrileño es un referente en España y Europa. Según los últimos datos de Oxford Economics, genera en la ciudad un gasto cercano a 7.500 millones de euros al año y cuenta con más de 42.000 locales en el municipio. La mayoría de ellos son pequeños establecimientos que emplean a cerca de 158.000 personas en retail. Además, el máximo exponente del comercio local son los mercados municipales y Madrid cuenta con la red más extensa de Europa, sumando un total de 45, distribuidos en 17 distritos.

La hostelería es igualmente decisiva. En Madrid hay más de 20.000 establecimientos de comidas y bebidas y casi 7.000 de alojamiento que, en conjunto, generan empleo para más de 142.000 personas. La restauración ha convertido a la ciudad en destino gastronómico de primer nivel y ya es el segundo foco de atracción de visitantes. La ciudad cuenta con 28 restaurantes con estrella Michelín, reconocimientos Soles Repsol y una oferta variada que abarca desde los mercados municipales hasta las tabernas y restaurantes centenarios.

Apoyo municipal de más de 12 millones de euros en 2025

En su compromiso con el desarrollo económico y la creación de empleo en la capital, el Ayuntamiento ha concedido en 2025 dos millones en subvenciones a autónomos, de los que 500.000 son para relevo generacional y 1,5 millones para creación de empleo.

Además, 10,3 millones de euros han ido a parar a subvenciones en apoyo al funcionamiento, la digitalización, la dinamización y la formación del sector, así como para modernizar los mercados municipales e impulsar el emprendimiento en ellos. El Ayuntamiento también colabora en su financiación con líneas de avales y la renovación de sus flotas de vehículos comerciales.

La reducción de la presión fiscal a hosteleros y comerciantes ha sido otra máxima en la gestión municipal, con bonificaciones al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a las empresas que inicien su actividad o amplíen su plantilla de trabajadores indefinidos. También se ha bonificado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los mercados municipales en un 95 %, (lo que supone un ahorro global de 6,6 millones de euros en el periodo 2025-2027) y de los establecimientos centenarios, cuya bonificación se amplía del 50 al 95 %.