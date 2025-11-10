Madrid incorpora 23 nuevas farmacias a su red centinela para detectar problemas de seguridad con medicamentos

La Comunidad de Madrid ha incorporado en octubre 23 nuevas oficinas de farmacia a su red centinela para la detección, notificación y prevención de posibles problemas de seguridad de medicamentos. Para ello, el Servicio Madrileño de Salud ha formado a 68 profesionales pertenecientes a este colectivo de agentes de salud.

En total, la cifra de establecimientos de este grupo se eleva en la actualidad a 80. Sus incidencias son analizadas por la Consejería de Sanidad, que toma las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se produzcan en el resto de las 3.000 farmacias de la Comunidad de Madrid,

Una de las claves de este sistema de garantía de la sanidad pública madrileña es su distribución territorial, según la tipología y perfil de los ciudadanos a los que prestan servicio. Esto permite un control de calidad óptimo, ya que el perfil de los usuarios es distinto según la edad, actividad y profesión, entre otros factores.

Otra es el procedimiento homogéneo con el que cuenta la Administración autonómica para la recopilación y medición de los datos de actividad de dispensación informada y de identificación de errores o la evaluación de sospechas de reacciones adversas en la población a un fármaco.

Además, esta red centinela se encarga de la vigilancia de los medicamentos y productos sanitarios, garantizando la disponibilidad, equidad y efectividad en la distribución, para mantener un control real de stock y evitar el desabastecimiento. Si ocurriera esto último, las oficinas de farmacia informan a los ciudadanos de cómo obtener el tratamiento a través de la Sección de Suministro de Medicamentos Extranjeros, ubicada en la calle Sagasta de la capital.