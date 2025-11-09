Una mujer muy grave atropellada por un VTC junto al Metro de Villaverde Bajo

Una mujer de 40 años de edad ha resultado herida muy grave esta madrugada de domingo, 9 de noviembre, tras ser atropellada por un vehículo de transporte con conductor (VTC) en el distrito madrileño de Villaverde.

Los hechos han ocurrido pasadas las 2 de la madrugada en la avenida de Andalucía, a la altura de la estación de Villaverde Bajo del Metro de Madrid. Al parecer, la víctima cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos cuando ha sido arrollada por un VTC.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba múltiples traumatismos, entre ellos uno craneoencefálico de carácter severo. Tras ser intubada y estabilizada, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado muy grave y se teme por su vida.

La Policía Municipal ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Judicial de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro, para lo que han practicado las pruebas de alcohol y drogas al conductor, dando negativo.