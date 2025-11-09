Madrid ciudadNoticias

Muere un motorista tras impactar contra un vehículo de conservación en la M-23 (Madrid)

Un hombre de 55 años de edad ha muerto esta madrugada de domingo, 9 de noviembre, tras colisionar contra un vehículo de conservación de carreteras que señalizaba un accidente previo, cuando circulaba por la carretera M-23, a su paso por entre los distritos madrileños de Ciudad Lineal y Moratalaz.

Los hechos han ocurrido minutos antes de las 4 de la madrugada en un túnel a la altura del punto kilométrico 1, sentido salida de Madrid. Por causas que aún se investigan, un hombre en una moto ha accedido a un carril cerrado a la circulación delimitado con conos y señales luminosas por un accidente previo leve.

Tras varios metros, ha colisionado contra un vehículo de conservación de carreteras que estaba detenido. Cómo consecuencia del brutal golpe, la víctima ha sufrido diversos traumatismos severos incompatibles con la vida. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil desplazados al lugar tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Un psicólogo del SAMUR-Protección Civil ha comunicado la noticia a sus familiares. La unidad Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este siniestro.

