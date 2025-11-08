La Final Nacional de Red Bull Tetris invita a familias y nostálgicos a revivir el clásico en Madrid

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 15 de noviembre, Madrid revivirá la magia de un clásico que ha marcado y sigue marcando a generaciones: llega la Final Nacional de Red Bull Tetris, una experiencia inmersiva única para disfrutar del juego en familia, con amigos o con la comunidad de gamers y curiosos que se congregará para celebrar la emoción del juego que nos enseñó que todo encaja, tarde o temprano.

Desde finales de los 80 y hasta hoy, millones de jugadores alrededor del mundo han girado, encajado y soñado con esas piezas que nunca pasan de moda. Tras meses compitiendo en la fase clasificatoria online, ahora, de entre los casi 5.700 inscritos, los 8 jugadores con mejor puntuación se enfrentarán en esta final presencial, en formato 1vs1 en PC. Solo uno de ellos logrará el pase a la gran Final Mundial en Dubái, donde el legado de Tetris seguirá construyéndose, bloque a bloque, para seguir haciendo historia.

UNA CITA IMPERDIBLE PARA GAMERS, NOSTÁLGICOS Y CURIOSOS

El evento, de entrada gratuita, convertirá el emblemático Edificio Telefónica de la Gran Vía madrileña en un punto de encuentro vibrante que combinará competición y adrenalina con emoción y nostalgia a partes iguales. Además de vivir en directo la intensidad de cada partida con Suzyroxx como caster, los asistentes también podrán sumergirse en la atmósfera de Red Bull Tetris® para vivir el juego como nunca antes con experiencia DJ y espacios para fotos que llevarse de recuerdo.

La jornada será retransmitida en streaming a través de los canales de Twitch de SUJA e Imantado, para que los fans puedan seguir la acción y animar a sus favoritos desde cualquier lugar. Con un ritmo trepidante, Red Bull Tetris® invita a todos los amantes del gaming, desde los más nostálgicos hasta las nuevas generaciones, a formar parte de una experiencia única que celebra la evolución de un clásico eterno.

UN ESPECTÁCULO SIN PRECEDENTES EN DUBÁI

El ganador de Madrid representará a España en la gran Final Mundial de Red Bull Tetris®, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Dubái, y que promete ser una de las citas más espectaculares en la historia del gaming.

Durante tres días, los mejores jugadores del planeta medirán sus fuerzas en duelos eliminatorios que culminarán en un enfrentamiento épico bajo las estrellas: más de 4.000 drones sincronizados iluminarán el cielo para proyectar el duelo final de la competición, creando una imagen única sobre el skyline y tomando el icónico Dubai Frame como escenario principal.

Más de cuatro décadas después de su creación, Tetris® sigue conectando a generaciones enteras. Ahora, bajo el sello de Red Bull, el juego renace con una propuesta que combina la precisión y estrategia del clásico con nuevos power-ups, dinámicas de gravedad y velocidad que redefinen el concepto de competición.