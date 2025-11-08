Del Bernabéu al Calderón: regresa este domingo el Derbi de las Aficiones con 10.000 corredores

Llega la hora de demostrar quién manda en la capital. Este domingo, 10.000 participantes se darán cita en El Derbi de las Aficiones, con un doble objetivo: volar sobre el asfalto para conseguir una gran marca personal y defender sus colores para llevar a su equipo a la victoria.

Desde las 09:00 horas, Madrid vivirá un derbi en la cumbre, en este caso a 10 kilómetros, donde todos los tiempos de los participantes contarán para el resultado final. Y es que los corredores, en el momento de inscribirse, eligen los colores que van a defender con sus zapatillas de running como aliadas. ¿Merengue o Colchonero? Esa es la cuestión.

La afición con una mejor media de tiempos netos (desde el paso por el arco de salida hasta cruzar la meta) será la vencedora de este Derbi de las Aficiones. De momento el marcador registra un 8-6 favorable a los blancos, que acumulan dos victorias en los últimos dos envites.

Para esta edición, la gran novedad vendrá de la mano del recorrido. Se mantiene ese viaje con aroma clásico entre las proximidades del Bernabéu (calle de Padre Damián) a Paseo de los Melancólicos, donde aún reside el alma del Vicente Calderón, recuerdo eterno de los colchoneros.

El ajuste viene en los primeros 3 kilómetros, evitando la tradicional zona revirada inicial, para ofrecer una alternativa por amplias avenidas con menos giros y sin perder un ápice de su perfil favorable ideal para desafiar las marcas personales y conquistar el cajón de salida deseado para la San Silvestre Vallecana. De esta manera, estos kilómetros abordarán arterias principales como Príncipe de Vergara, Serrano, Concha Espina y Paseo de la Habana hasta alcanzaar la Castellana, y volver al clásico trazado del Derbi de las Aficiones, con Cibeles y Neptuno como puntos icónicos.

Vuelo a ritmo de récord

Un estadio de Champions en el que grandes figuras del atletismo nacional se volverán a dar cita para desafiarse rumbo a marcas de ensueño. El guion no puede ser mejor para para atisbar un horizonte de récords, porque en la línea de salida estarán presentes los dos plusmarquistas de la prueba, Álex Jiménez y Lidia Campo, que ejercerán de capitanes de lujo de Merengues y Colchoneros respectivamente.

En plena preparación para el Mundial de 50K en ruta que se celebrará en diciembre en India, Alejandro Jiménez será el claro favorito para la victoria masculina. De imponerse el domingo, esto supondría el triplete del atleta madrileño de HOKA en esta clásica del otoño capitalino tras su triunfo en 2018 y en la pasada edición.

Mientras, entre las chicas, se espera un igualado duelo entre Lidia Campo y Lucía Rodríguez. Lucía Rodríguez, merengue de corazón, se han unido al llamamiento de Lidia Campo, amiga y compañera de equipo del equipo HOKA, y este domingo, por un día, por 10 kilómetros, será Colchonera. Con estas dos leyendas de la prueba en liza, la perspectiva de la batalla es estelar, lo cual puede traducirse en nuevo récord de la prueba (actualmente lo ostenta Lidia Campo con 32:05) y potenciar las opciones de los rojiblancos por el triunfo global en El Derbi de las Aficiones.

Para finalizar, Alejandro Rodríguez compartirá asfalto con su hermana Lucía y llevará este pique sano a la casa de los Rodríguez Montero. A pesar de estar acostumbrado a distancias más cortas -plata y bronce nacional sub23 en 800 metros-, Alejandro Rodríguez no ha querido fallar a los colores que lleva en el corazón, los blancos, para ofrecer un enfrentamiento fratricida a este Derbi de las Aficiones, una de tantas rivalidades de este tipo que se viven en las casas de nuestro país por nuestros colores deportivos.

Las zapatillas de running de 10.000 corredores serán las juezas de este partido, lleno de buen rollo y deportividad, que MARCA llega impulsando desde hace 15 años. ¿Quiénes mandarán en la capital este año? ¿Merengues o Colchoneros? El domingo sabremos quiénes se llevan el primer título de la temporada, el del gran derbi del running.

XV EL DERBI DE LAS AFICIONES