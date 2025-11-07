La sanidad pública madrileña incorporará mamógrafos digitales 3D para la detección del cáncer de mama en todos sus hospitales

La Comunidad de Madrid incorporará el próximo año mamógrafos digitales 3D para la detección del cáncer de mama en todos sus hospitales públicos. Se trata de uno de los sistemas más avanzados, que permite obtener diagnósticos de una manera más sencilla, rápida y precisa.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante la clausura de los Premios Anuales de Radiología, que organiza la Sociedad Española de Radiología Médica, celebrados en la Real Academia de Medicina de España.

Matute también ha señalado que la renovación tecnológica de la sanidad pública madrileña “recorre todas las aristas del sistema”, como lo demuestra que en los dos últimos años se han sumado a los centros de Atención Primaria 420 espirómetros, 380 doppler ITB, 46 retinógrafos o de 275 ecógrafos ultra portátiles con Inteligencia Artificial.