Comunidad

La sanidad pública madrileña incorporará mamógrafos digitales 3D para la detección del cáncer de mama en todos sus hospitales

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid incorporará el próximo año mamógrafos digitales 3D para la detección del cáncer de mama en todos sus hospitales públicos. Se trata de uno de los sistemas más avanzados, que permite obtener diagnósticos de una manera más sencilla, rápida y precisa.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante la clausura de los Premios Anuales de Radiología, que organiza la Sociedad Española de Radiología Médica, celebrados en la Real Academia de Medicina de España.

Matute también ha señalado que la renovación tecnológica de la sanidad pública madrileña “recorre todas las aristas del sistema”, como lo demuestra que en los dos últimos años se han sumado a los centros de Atención Primaria 420 espirómetros, 380 doppler ITB, 46 retinógrafos o de 275 ecógrafos ultra portátiles con Inteligencia Artificial.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

El teléfono 012 Contra las Drogas asiste a...

Ayuso subraya que Madrid concentra el 80% de...

Cae la célula en España del ‘Tren de...

Alertan de la venta de preservativos falsificados con...

Ayuso recibe a los campeones del mundo de...

Bloqueo generacional: 2,5 millones de jóvenes atrapados en...

Nacen los Celebrity Pets Awards, la gala que...

UGT rechaza la eliminación de las políticas LGTBIQ+...

Detenido un estafador que fingía ser experto contra...

Madrid lidera el gasto previsto para Black Friday...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.