Madrid pone en marcha la plantación de 769.000 flores de otoño-invierno en sus parques y zonas verdes

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, han visitado esta mañana la plaza de Oriente, donde han presentado la campaña de plantación de flor de temporada otoño-invierno, que se concretará con la plantación de 769.291 unidades vegetales.

De ellas, 592.935 se ubicarán en zonas verdes de los distritos y 176.356 en parques históricos y singulares, donde el componente ornamental y patrimonial requiere un tratamiento paisajístico más especializado. Esta campaña da continuidad a los trabajos de embellecimiento y mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad que cuenta con otra de plantación anual en primavera-verano.

Tal y como ha señalado Carabante, estas plantaciones son una muestra del compromiso del Ayuntamiento con el cuidado y la mejora de las zonas verdes, que hace que “gracias al trabajo constante de los servicios municipales, Madrid pueda disfrutar de parques y jardines llenos de color también en los meses más fríos”. El delegado ha incidido en que “mantener este patrimonio natural no solo embellece la ciudad, sino que contribuye al bienestar de los vecinos y a la conservación de la biodiversidad urbana”.

Equilibrio territorial y embellecimiento urbano

La distribución de las plantaciones se ha diseñado con el objetivo de garantizar un reparto equilibrado en toda la ciudad, adaptando las actuaciones a las características y necesidades de cada zona.

Este enfoque permite que los distritos cuenten con una renovación vegetal acorde a sus espacios verdes, favoreciendo un embellecimiento uniforme del entorno urbano. Con ello, se contribuye a mejorar la calidad paisajística de Madrid, reforzar su imagen como ciudad verde y ofrecer a los vecinos entornos más agradables y saludables.

El distrito de Retiro lidera la campaña con 129.611 ejemplares, seguido por Salamanca (72.802), Arganzuela (61.592), Centro (54.315) y Moncloa-Aravaca (51.114). Les siguen Barajas (con 50.478 ejemplares), Puente de Vallecas (48.332), Fuencarral-El Pardo (47.000), Villa de Vallecas (43.310), Vicálvaro (30.484), Villaverde (28.282), Moratalaz (27.314), Chamartín (24.351), Latina (21.830), Carabanchel (19.136), Hortaleza (18.600), Usera (16.079), San Blas-Canillejas (10.926), Chamberí (9.735) y Ciudad Lineal, con 4.000 nuevas flores.

Variedad botánica y valor ornamental

La selección de especies responde a criterios de resistencia, adaptabilidad al clima madrileño y valor ornamental. Entre las especies más representativas, se encuentran los pensamientos (245.981 unidades) y los tulipanes (235.356), que aportan los tonos más vivos del invierno. Les siguen los crisantemos (85.237), caléndulas (57.685), margaritas de pensamiento o bellis (42.232), narcisos (28.841), coles ornamentales (27.667), alhelíes (15.448) y ciclámenes (10.680), junto con otras especies de menor volumen, pero alto valor estético como los alhelíes de jardín o erysimum, jacintos, prímulas, lobularias y crocus.

En el caso de tulipanes y narcisos, la plantación se realiza mediante bulbos que permanecen en el suelo durante los meses de invierno y brotan en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de la primavera. Este sistema permite asegurar una floración escalonada y abundante, aportando color y continuidad a los parterres en el cambio de estación. Asimismo, la combinación de tulipanes y narcisos en determinados espacios, con un total de 7.294 unidades, permite crear composiciones florales dinámicas que evolucionan a lo largo de la temporada y ofrecen floraciones sucesivas, enriqueciendo el paisaje urbano con variedad cromática y textura vegetal.

El empleo de estas especies no solo embellece los espacios públicos, sino que también favorece la polinización, el refugio de fauna urbana y la renovación ecológica del suelo, en línea con los objetivos del Plan de Fomento y Gestión de la Biodiversidad de la ciudad de Madrid.

Parques históricos y singulares: patrimonio natural y cultural

Dentro de la campaña otoño-invierno, una parte significativa de las plantaciones se realiza en parques históricos y singulares, cuya gestión requiere técnicas específicas para preservar su valor patrimonial y botánico.

Entre ellos destacan El Retiro, el parque del Oeste, el jardín del Capricho o la Quinta de los Molinos. En estos enclaves, las flores se disponen respetando los trazados originales de los jardines, sus perspectivas visuales y su composición histórica, contribuyendo a realzar la estética que caracteriza a cada uno de ellos.

Plantaciones para una floración abundante en la plaza de Oriente

Además de las plantaciones de flor de temporada otoño-invierno, la plaza de Oriente cuenta con nuevas zonas ajardinadas con macizos en los que se han combinado una mezcla de 23 flores diferentes de especies arbustivas, perennes, caducas, vivaces y gramíneas que permite crear jardines resistentes a la sequía, con color, textura y movimiento durante todo el año y que ofrecen una floración espectacular en los meses de primavera.

Esta diversidad de formas y ciclos vegetativos favorece un entorno más equilibrado y sostenible, capaz de soportar las altas temperaturas estivales y las heladas invernales con un mantenimiento mínimo.

Dentro de esta selección de especies, la escalonia rosada destaca por su follaje brillante y sus flores rosadas en primavera y verano, mientras la salvia arbustiva ofrece una floración prolongada y atrae abejas y mariposas. La nandina enana aporta cambios de color a lo largo del año, con matices verdes, rojizos y anaranjados.

Entre las vivaces, la verbena de Buenos Aires y la margarita amarilla llenan el jardín de color y ligereza, el agapanto luce grandes flores azules o blancas en verano y el liriope añade elegancia con sus hojas arqueadas y espigas moradas, incluso en zonas de sombra.

Finalmente, la cineraria gris, con su follaje plateado, aporta contraste y luminosidad al conjunto, formando un jardín duradero, armonioso y de gran valor ornamental.