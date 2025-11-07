El PSOE denuncia la «frustración» de los mayores sin talleres y pide soluciones «inmediatas» tras la quiebra de Educo

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha denunciado la situación de «frustración» que atraviesan los usuarios mayores de ocho centros de los distritos de Carabanchel y Retiro que se han quedado sin talleres y actividades tras la quiebra de la empresa Educo, adjudicataria del servicio de dinamización sociocultural.

Maroto ha realizado estas declaraciones durante una visita al Centro Municipal de Mayores Roger de Flor en Carabanchel, uno de los centros afectados, tras visitar previamente otros en Retiro y Carabanchel. El cese de actividades de Educo ha dejado a cientos de personas mayores sin cursos ni actividades consideradas esenciales para su bienestar y socialización.

Crítica a la externalización

La portavoz socialista recogió la «mucha frustración» de los mayores y ha solicitado a las Juntas de Distrito de Carabanchel y Retiro que asuman su «responsabilidad» y garanticen la continuidad de estos servicios esenciales. Maroto ha subrayado que los usuarios «necesitan soluciones ya, no solo buenas palabras» y ha criticado la falta de un «calendario» para la reanudación de los cursos.

El Grupo Municipal Socialista defendió en el Pleno de octubre una proposición para que el Ayuntamiento asumiera la gestión directa de estas actividades, argumentando que la externalización de servicios públicos como este «ha demostrado ser un problema». Esta propuesta fue rechazada por los votos en contra de PP y Vox. Maroto insistió en que la gestión directa «sería una solución inmediata”.

Propuestas a corto plazo

Ante la situación de parálisis, el PSOE ha solicitado medidas provisionales mientras se encuentra una solución definitiva (gestión directa o nueva licitación). Ha pedido la habilitación de funcionarios del Ayuntamiento para poner en marcha, «cuanto antes», algunas de las actividades paralizadas. Maroto valoró como «buena noticia» la habilitación de «algunos administrativos», pero lo consideró «no suficiente», ya que los cursos más demandados estaban a cargo de profesionales de Educo.

«Fracaso de políticas sociales»

La portavoz socialista ha calificado la inacción de las Juntas de Distrito y el Gobierno municipal como un «ejemplo de fracaso de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid». Afirmó que «no hacer nada no es una solución». Maroto ha manifestado que es una «cara dura» presentar los Presupuestos como «los más sociales de la historia» mientras tienen a tantos mayores «abandonados» por ser «incapaces de ofrecerles una solución». Finalmente, ha instado al Gobierno municipal a «pasar de las palabras a los hechos» y cumplir con su responsabilidad de garantizar los servicios y la «salud emocional e integral» de las personas mayores.

La visita de Maroto se suma a las ya realizadas a los centros de mayores Pío Baroja y Pérez Galdós, en el distrito de Retiro, y al centro Tierno Galván, en Carabanchel, donde también ha recogido las preocupaciones de usuarios y personal afectado por la suspensión de actividades.