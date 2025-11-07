Madrid propone un colegio del Barrio del Pilar como sede de la primera Escuela Europea Acreditada de España

La Comunidad de Madrid ha propuesto que el colegio público Cardenal Herrera Oria, en el madrileño Barrio del Pilar, albergue en sus instalaciones la primera Escuela Europea Acreditada de España. Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ha protagonizado hoy un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Viciana ha señalado que fueron los responsables del propio centro, que cuenta con un colegio de Infantil y Primaria y un instituto, quienes solicitaron acoger este proyecto, una petición respaldada por la dirección, docentes, familias y toda su comunidad educativa. Tras comprobar que la propuesta reunía los requisitos necesarios, la Consejería ha presentado ya la candidatura ante el Consejo Superior de Escuelas Europeas.

“La candidatura está ahora en estudio y aún tiene que superar varias fases, pero la acogida por parte de este organismo ha sido muy favorable”, ha subrayado el consejero, que ha explicado que la red de Escuelas Europeas Acreditadas proporciona una oferta educativa homogénea y equiparable para los hijos de funcionarios de la UE que, por la naturaleza de sus trabajos, pueden cambiar frecuentemente de destino dentro de sus fronteras.

Viciana ha calificado como “muy positivo” el comienzo del curso escolar 2025/26 en la región, con récord de docentes en la enseñanza pública, menos alumnos en las aulas de todo el segundo ciclo de Educación Infantil y 1º de Primaria (de 25 a 20) y 1º, 2º y3º de la ESO (de 30 a 25) y con un mínimo histórico de abandono escolar del 8,9%, por primera vez por debajo del 9% que fija como objetivo la UE para el año 2030.

“Seguimos apostando por una Educación libre, plural y de calidad que ofrezca una atención personalizada a las necesidades específicas y proteja la infancia y la preadolescencia”, ha resumido Viciana, que ha remarcado la buena acogida en estas primeras semanas de clase de iniciativas que se estrenan este curso, como la normativa que limita la utilización individual de dispositivos digitales a los alumnos de Infantil y Primaria, la puesta en marcha del Plan de Rescate de Matemáticas, los 49 colegios públicos que ya imparten 1º de Secundaria o el proyecto Patios abiertos en colaboración con los ayuntamientos de la región.

Más dinero para Infantil, Primaria, Especial, ESO y FP

En cuanto al proyecto de presupuestos 2026 que se acaba de aprobar por el Consejo de Gobierno, Viciana ha recordado que su Consejería contará el próximo año con 6.959 millones, el segundo con mayor dotación solo por detrás de Sanidad. Con un crecimiento del +3,9% respecto a 2025, destacan las partidas destinadas a Educación Infantil, Primaria y Especial, con 1.379 millones (+3,5%), Secundaria y FP con 1.528 millones (+6,1%) o los 256 millones destinados a becas y ayudas al estudio que marcan un nuevo récord.

Viciana se ha referido a la “inversión histórica” que recibirán el próximo año las seis universidades públicas de la región, 1.239,7 millones de euros, que suponen un incremento de 75,3 (+6,5%) respecto a las actuales cuentas públicas.

El consejero ha enmarcado este esfuerzo en la decidida apuesta del Gobierno regional por seguir mejorando el sistema universitario, que se complementa con el nuevo sistema de financiación que se incluirá en el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). “Queremos un texto que reúna el máximo consenso, y por eso estamos hablando con toda la comunidad educativa, especialmente con los rectores”, ha argumentado Viciana, que ha reiterado su intención de llevar la nueva norma a la Asamblea de Madrid antes de que acabe el año.