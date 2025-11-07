DistritosNoticiasPuente de Vallecas

Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas (Madrid)

Gacetín Madrid

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal de Madrid han desmantelado un narcopiso en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Hay un detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los policías tuvieron conocimiento que desde este punto de venta, se distribuía sustancia estupefaciente. Por ello, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda donde se pudieron incautar 200 gramos de cocaína.

También se intervinieron 460 euros fraccionados en billetes de diferentes tamaños, así como útiles y efectos necesarios para el tráfico de sustancia estupefaciente. Finalmente, un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Desarticulada una red que introducía droga a través...

Madrid propone un colegio del Barrio del Pilar...

Cae la célula en España del ‘Tren de...

Roban un restaurante en Rejas (Madrid) y secuestran...

Capturado en Madrid el líder de una peligrosa...

El COAM afirma que el Templo de Debod...

Asociaciones vecinales piden recuperar el trazado original de...

Lavapiés: una mirada de los años 80 hasta...

Tetuán celebra la Semana de la Ciencia con...

Abierto el plazo para solicitar plaza en el...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.