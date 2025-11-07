Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Policía Municipal de Madrid han desmantelado un narcopiso en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Hay un detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los policías tuvieron conocimiento que desde este punto de venta, se distribuía sustancia estupefaciente. Por ello, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda donde se pudieron incautar 200 gramos de cocaína.

También se intervinieron 460 euros fraccionados en billetes de diferentes tamaños, así como útiles y efectos necesarios para el tráfico de sustancia estupefaciente. Finalmente, un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.