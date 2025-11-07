Desarticulada una red que introducía droga a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas con falsos viajeros: hay 16 detenidos e incautado un lanzagranadas

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal que introducía droga a través del aeropuerto de Madrid-Barajas con falsos viajeros.

Han sido detenidas 16 personas que tenían un claro reparto de funciones dentro de este entramado criminal como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y explosivos.

Para trasladar la sustancia estupefaciente fuera de las instalaciones aeroportuarias esta red criminal

contaba con personal que aprovechaba su condición de empleado del aeropuerto con acceso restringido al recinto.

Fueron efectuadas cinco entradas y registros, tres en domicilios y dos en trasteros, siendo incautados más de cinco millones de euros, una pistola, un fusil de cerrojo, un lanzagranadas, multitud de cartuchería, casi 100 detonadores, dos vehículos y 10 teléfonos móviles.

Una asociación estable que operaba desde el año 2022

La investigación comenzó en el mes de octubre del año 2022 con la incautación de varias mochilas que contenían entre 10 y 14 kg de cocaína con origen de diferentes aeropuertos extranjeros, donde resultaron detenidas varias personas.

Durante el año 2023, nuevamente se interceptó equipaje que contenía en su interior más de 40kg de cocaína. Los agentes se percataron de que se encontraban ante una organización sofistica, especializada en el tráfico de droga a gran escala, con una logística y estructura internacional bien establecida.

Claro reparto de papeles: el “conseguidor”, los “maleteros”, los “rescatadores” y el testaferro

Esta organización mantenía una estructura operativa con reparto de funciones en cada uno de sus miembros. Por un lado, el líder era el “conseguidor”, actuando de centro neurálgico de la red, integrando y vinculando cada célula a través de decisiones estratégicas.

Mantenía contacto con cada escalón, asegurando el buen funcionamiento del entramado criminal. Era el encargado de implantar las fuertes medidas de seguridad que adoptaban en la recepción y traslado de la droga, además de ser el engranaje de los miembros que conformaban la estructura operativa dentro del recinto aeroportuario.

Contaban con “rescatadores” que actuaban en el interior del Aeropuerto. Actuaban como supuestos pasajeros que accedían al terminal aéreo usando tarjetas de embarque para vuelos nacionales de bajo coste para poder llegar a la sala de llegadas internacionales. En la cinta de equipaje se encontraban las maletas que ocultaban grandes cantidades de cocaína.

Le quitaban la etiqueta que permitía su identificación y salían del recinto aduanero, haciéndose pasar por viajeros que venían de vuelos nacionales. Participaban también los “maleteros” que eran trabajadores de las diferentes empresas que se encuentran en la zona aeroportuaria y facilitaban la entrada de la droga, con un papel crucial en la salida de la mercancía.

Además, otro miembro actuaba como testaferro, recibiendo contraprestaciones económicas tanto del líder como de la organización internacional por cometidos como el alquiler o compra de vehículos a su nombre y de propiedades, encubriendo las actividades ilícitas de otros miembros de la organización. También, era el encargado del suministro de armas y municiones.

La organización contaba con una persona encargada del blanqueo de capitales a través de un entramado de empresas de las que era el administrador, disponiendo de una oficina física que tenía como empleado al líder para justificar y dar apariencia de normalidad a su nivel de vida. Además, desviaba el dinero a cuentas de países extranjeros, donde viajaba con frecuencia, sacando de circulación el dinero a través de monedas virtuales.

Domicilio-guardería en un municipio toledano

El pasado mes de mayo las investigaciones culminaron con la entrada y registro de tres viviendas y dos trasteros. Una de estas viviendas se trataba de un piso guardería donde fueron localizados 25 kg de cocaína, sito en el municipio toledano de Sonseca.

Incautados más de 5 millones de euros

Desde el inicio de esta investigación, a esta organización se le han intervenido 60 kilogramos de cocaína y se han incautado un total de cinco millones de euros, una pistola, un fusil de cerrojo, un lanzagranadas, multitud de cartuchería, casi 100 detonadores, dos vehículos y 10 teléfonos móviles.

Por todos estos hechos, han sido detenidas ocho personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas y explosivos.