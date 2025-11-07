Finaliza la rehabilitación de los viales más emblemáticos de El Retiro

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado los trabajos de rehabilitación del firme en los jardines del Buen Retiro, una actuación que permite renovar dos de los viales más emblemáticos de este histórico enclave: el paseo de Venezuela y el de Fernán Núñez, conocido popularmente como paseo de Coches. Estas actuaciones dan continuidad a los trabajos ejecutados en 2024 en distintos viales del parque, que incluyeron la mejora del paseo de Cuba, la glorieta de Honduras, el Salón del Estanque y la glorieta de Nicaragua.

El tramo objeto de esta intervención une la Fuente de los Galápagos y la del Ángel Caído, dos de los hitos más representativos del Retiro, conformando un recorrido de gran interés paisajístico y cultural. Se trata de uno de los paseos más transitados y valorados por los visitantes tanto por su relevancia dentro del conjunto histórico del parque como por la belleza del entorno que lo rodea.

Estas obras se enmarcan en el compromiso municipal por preservar el patrimonio histórico y natural de la ciudad, garantizando la seguridad, comodidad y accesibilidad de los espacios públicos sin alterar su esencia ni su valor cultural.

Seguridad del peatón y durabilidad, objetivos de la actuación

El objetivo fundamental de estas actuaciones es que los pavimentos sean compactos, estables y antideslizantes tanto en condiciones de seco como en mojado. Además, han de tener continuidad, sin relieves ni piezas sueltas para evitar tropiezos o resbalones y permitir una circulación cómoda segura y autónoma para todas las personas.

El proyecto ha consistido, principalmente, en la rehabilitación superficial del firme de los dos paseos. Para ello, se ha llevado a cabo la eliminación de la capa de rodadura existente mediante fresado, sustituyéndola por un nuevo asfaltado de alta calidad y color árido terroso y la aplicación de mezclas bituminosas ecológicas y duraderas. El material ha sido elegido cuidadosamente para mantener la coherencia estética con el entorno natural y patrimonial del Retiro, integrándose visualmente con los caminos y jardines circundantes.

Además de mejorar el aspecto visual, esta nueva capa incrementa la durabilidad, impermeabilidad y uniformidad del pavimento, garantizando una mayor resistencia al paso del tiempo y al uso intensivo que reciben estos viales, especialmente en zonas de gran afluencia peatonal y de servicio. También implica una reducción de futuras necesidades de mantenimiento, incidiendo en un uso más eficiente de los recursos públicos y en una gestión más sostenible del espacio urbano.

Gracias a esta intervención, el Ayuntamiento recupera y pone en valor dos ejes fundamentales del parque del Retiro, mejorando las condiciones de seguridad y comodidad tanto para los paseantes como para los vehículos autorizados de mantenimiento y servicio.

Preservación del patrimonio histórico madrileño

La rehabilitación del firme del Retiro representa un ejemplo de intervención equilibrada, donde la modernización de las infraestructuras se realiza con criterios de conservación, contribuyendo al mantenimiento de uno de los lugares más queridos y representativos de la ciudad.

Esta actuación contribuye a preservar el carácter histórico y paisajístico del parque, asegurando que el espacio continúe siendo un lugar de encuentro, cultura y naturaleza para los ciudadanos. Con ella, el Consistorio refuerza su compromiso con la protección y mejora de los espacios históricos, aplicando criterios técnicos avanzados que garantizan tanto la conservación como la mejora de la experiencia de los visitantes.

Los jardines del Buen Retiro, declarados en 2021 Patrimonio Mundial de la Unesco como Paisaje Cultural, constituyen uno de los principales pulmones verdes y referentes patrimoniales de Madrid. Este reconocimiento internacional destaca su condición de paisaje modelado por el ser humano a lo largo de los siglos, fruto del equilibrio entre naturaleza, arte y urbanismo.