Capturado en Madrid el líder de una peligrosa red de sicariato y extorsión de Perú

La ciudad de Madrid ha sido escenario de un «golpe internacional» contra el crimen organizado, tras la detención de un ciudadano peruano buscado por su implicación en delitos de extorsión, sicariato y lesiones graves. Miguel Ángel Marín Morón, uno de los principales miembros de la banda criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, fue apresado el pasado miércoles, 5 de noviembre de 2025, en Madrid.

El Ministerio del Interior de Perú, que calificó la captura como un logro «significativo en la lucha contra el crimen transnacional», confirmó que la detención se produjo gracias a un «paciente trabajo de inteligencia» coordinado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid.

Sobre Marín Morón pesaba una alerta roja internacional de Interpol. La policía lo vinculaba directamente a múltiples asesinatos y extorsiones dirigidas a transportistas, artistas, comerciantes y empresarios en las populosas zonas comerciales de Lima y Callao, incluyendo Gamarra, Unicachi y Las Malvinas.

El detenido era considerado un «secuaz clave» de Adam Lucano, alias ‘El jorobado’, cabecilla de la organización, quien ya se encuentra bajo custodia. Las autoridades peruanas señalaron que la banda también mantenía una rivalidad con la facción liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’, detenido el pasado septiembre en Paraguay.

La captura en España subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad de ambos países en desmantelar las estructuras criminales que operan a nivel internacional.