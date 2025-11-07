Roban un restaurante en Rejas (Madrid) y secuestran al cocinero y su familia: disparos, persecución policial y 5 detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntos responsables de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado. Robaron en un restaurante asiático en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas y secuestraron al cocinero y a su familia, que fue encontrada maniatada en un piso de Puente de Vallecas.

Los hechos han sucedido esta madrugada de viernes, 7 de noviembre, cuando fueron comisionados por el CIMACC-091, con motivo de un robo en el interior del restaurante ‘El Reino Asador’ situado próximo al centro comercial Plenilunio. Inmediatamente, se personaron varias dotaciones policiales que consiguieron interceptar a dos varones y detenerlos en el lugar.

Un tercer hombre se subió a un turismo y emprendió la huida en dirección contraria, a gran velocidad e intentando colisionar con un vehículo policial y tratando de atropellar a otro de los agentes, que logró esquivarlo, teniendo que hacer uso de su arma reglamentaria.

En ese instante, comenzó una persecución que finalizó cuando el conductor fugado se apeó del coche y momentos después fue detenido, tirando una pistola detonadora, una peluca y una linterna inmovilizadora eléctrica. Paralelamente los policías dieron batidas por la zona, localizando a una cuarta persona que también fue detenida.

En el registro del vehículo se encontró a un varón maniatado con los ojos tapados, el cocinero del restaurante asaltado. Tras las pesquisas policiales, varios indicativos se personaron en el domicilio de la víctima, situado en el distrito de Puente de Vallecas y encontraron a tres personas maniatadas, procediendo a detener a otro hombre, que estaba custodiando a esta familia del cocinero y se encontraba en las inmediaciones. Por todos estos hechos los cinco detenidos, permanecen en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.