Encuentran el cadáver de un hombre acuchillado en la cabeza en Barajas (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte de un hombre de mediana edad y nacionalidad desconocida ocurrida en el distrito madrileño de Barajas. Presentaba varias heridas por arma blanca en la cabeza.

Los hechos sucedieron sobre las 09:15 horas de este jueves, 6 de noviembre, cuando un viandante alertó a la policía de la presencia en vía pública del cuerpo de un varón. A la llegada de los agentes localizaron que este individuo que presentaba varias heridas incisas en la cabeza y sin signos de vida.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de Policía Científica, así como del Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación. Todo apunta a que el fallecido era una persona sin hogar.