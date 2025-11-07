Aprobado el calendario de fiestas de Carabanchel para 2026

El Pleno de la Junta Municipal de Carabanchel ha aprobado el listado provisional de festejos populares y recintos feriales que se celebrarán en el distrito durante el año 2026. Durante las Fiestas de San Isidro, se podrán instalar las casetas del 8 al 17 de mayo en el parque de San Isidro y calles colindantes.

Las Fiestas de San Pedro está previsto que se celebren del 25 al 29 de junio en Parque de las Cruces y el Parque de Salvador Allende. Ya en julio, las Fiestas del Carmen y Santiago tendrán lugar del 16 de julio al 26 de julio de la Plaza de Carabanchel y se permitirán las actividades de feriantes del 16 al 19 en la Instalación Deportiva Básica Santa Rita.

Las Fiestas de San Vicente Paúl ya son una cita marcada en el calendario festivo de Carabanchel. La plaza frente a la parroquia del santo y las calles colindantes se llenarán de celebración del 25 al 27 de septiembre. En cuanto a los recintos aptos para eventos, el listado de ubicaciones es el siguiente:

Calle del Toboso entre Calle Nerine y Calle Iris Glorieta del Ejercito y calles colindantes Glorieta Marqués de Vadillo y calles colindantes Glorieta Valle de Oro y calles colindantes IDB Santa Rita Parque de la Volatería Parque Emperatriz María de Austria y el auditorio Parque Sur (aire libre) Parque Eugenia de Montijo y calles colindantes Parque Lonja de la Seda Parque Salvador Allende, Auditorio Violeta Parra y calle Salvador Allende Parque San Isidro y calles colindantes Pérgola circular Avenida del Euro y zona colindante. Plaza Almodóvar y calles colindantes Plaza de la Emperatriz y calles colindantes Plaza de la Palmera y calles colindantes Plaza Jardín de las Asociaciones y calles colindantes Plaza Junta Municipal (plaza Carabanchel, 1) Plaza San Vicente de Paul y calles colindantes Zona aparcamiento Vía Lusitana Zona Madrid Rio: zona colindante y bajo puente de Toledo Zona Pan Bendito: espacio colindante a la IDB Belzunegui en su acceso por plaza Alloz. Plaza Inmaculada Concepción Parque Manolito Gafotas (espacio de danzas urbanas y espacio skate) Calle La Laguna (eje comercial) Entorno Palacio Vistalegre

También se ha aprobado el recinto ferial navideño del próximo año. Desde el encendido oficial del alumbrado hasta el 8 de enero de 2027 se instalará en los siguientes espacios: Glorieta Valle de Oro y calles colindantes; Plaza de Carabanchel y zona aledaña; y espacio comprendido entre las calles Gesaleico y Amalarico en la Colonia Tercio Terol.

El listado está sometido a información pública durante un periodo de 20 días naturales desde la aprobación para que puedan formular alegaciones.