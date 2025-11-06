Luz verde a la 2ª fase de la vía urbana que vertebrará el futuro desarrollo de Valdecarros con 51.000 nuevas viviendas

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de construcción de la segunda fase de la nueva vía urbana que conectará la avenida del Mayorazgo, en el Ensanche de Vallecas, con la calle Dos Provisional de la Atalayuela. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno.

Esta nueva infraestructura viaria, ejecutada por el Área de Obras y Equipamientos, será clave para el desarrollo de Valdecarros, ya que permitirá articular y viabilizar las etapas 1, 2 y 3 de este ámbito, actualmente en proceso de urbanización, y que sumarán más de 13.300 viviendas de las 51.000 con las que contará este nuevo desarrollo del distrito de Villa de Vallecas.

El conjunto de actuaciones que comprende este nuevo viario se ha dividido en tres fases. La primera de ellas, que ha supuesto una inversión de 6,5 millones de euros, está a punto de finalizar y abarca el tramo comprendido entre la avenida del Mayorazgo y una primera glorieta creada en esta nueva vía. La segunda fase, aprobada hoy, contará con un presupuesto de 16,2 millones de euros e irá desde la glorieta hasta la línea de dominio público hidráulico del arroyo de La Gavia. Estos trabajos se extenderán aproximadamente durante dos años. Por último, queda pendiente una tercera fase que se desarrollará desde el final de la fase dos hasta la calle Dos Provisional de la Atalayuela.

Los terrenos en los que se va a ejecutar el proyecto se encuentran sin urbanizar, en un estado de terrizo natural. Por ello, los primeros trabajos consistirán en levantados y demoliciones, movimiento general de tierras o desbroce. El proyecto contempla la pavimentación de calzadas, aceras, medianas y aparcamientos, así como la señalización y semaforización de las calzadas.

Las actuaciones incluyen la ejecución de las redes de saneamiento y drenaje y de alumbrado, así como canalizaciones de otras redes de servicios (abastecimiento, agua regenerada, energía eléctrica, gas y comunicaciones). Además, se colocará mobiliario urbano, se plantará arbolado de alineación y jardinería en rotondas y se instalará el riego necesario.