El Ayuntamiento de Madrid precinta la discoteca Teatro Barceló por un año

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre por un año de la emblemática sala de fiestas Teatro Barceló, ubicada en el distrito Centro de la capital, tras confirmar reiterados incumplimientos de las normas de seguridad. La clausura del establecimiento se debe a un exceso de aforo en sus instalaciones, un factor que las autoridades municipales consideran que expone gravemente a riesgo a los asistentes.

Fuentes municipales confirmaron que la Policía Municipal detectó en dos ocasiones que la sala había superado el límite de capacidad establecido en su licencia, fijado en 990 personas. Esta doble infracción motivó la imposición de la máxima sanción: el cese de actividad durante doce meses.

Recurso judicial de la sala

La clausura supone un duro golpe para la vida nocturna madrileña. No obstante, la dirección del Teatro Barceló ha reaccionado rápidamente ante la decisión del consistorio. La sanción ya ha sido formalmente recurrida por la discoteca, que ahora espera que la resolución judicial se pronuncie a favor de la suspensión cautelar del precinto para poder retomar su actividad.

Un icono histórico

La medida municipal afecta a un edificio que cuenta con un notable valor patrimonial. El inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento por la Comunidad de Madrid. Proyectado en 1930 por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, el Teatro Barceló es considerado un relevante ejemplo de la arquitectura racionalista española.

Además de su valor arquitectónico, el edificio cuenta con una trayectoria histórica ligada a la modernidad y a la cultura urbana: funcionó como cine y teatro antes de convertirse en la discoteca Pachá en la década de 1980, siendo un emblema de la Movida madrileña. Su condición de BIC, reconocida por su conservación y su relevancia cultural, hace que su cierre temporal tenga un eco más allá del ámbito del ocio nocturno.