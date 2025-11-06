Batalla campal entre ultras en Puente de Vallecas: disparos de la Policía y corte del Metro

La ciudad de Madrid ha vivido una noche de máxima tensión como preámbulo al partido de la UEFA Conference League que enfrentará al Rayo Vallecano y al equipo polaco Lech Poznan este jueves, 6 de noviembre (21:00 horas). Los enfrentamientos entre aficionados radicales en el distrito de Puente de Vallecas escalaron hasta el punto de obligar a la Policía Nacional a una intervención contundente y a provocar el corte del transporte público.

El encuentro, catalogado previamente como de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia, registró su punto álgido de violencia la noche de este miércoles. Ultras del Rayo Vallecano, conocidos como ‘Bukaneros’, y seguidores del equipo polaco protagonizaron una batalla campal en las calles del barrio.

Decenas de radicales se enfrentaron, encendiendo bengalas y dejando un rastro de cristales rotos y algún incendio de pequeño tamaño. La situación se descontroló hasta que la Policía Nacional se vio forzada a realizar disparos al aire para dispersar a los grupos. Los altercados se saldaron con un herido leve trasladado al hospital y una persona de nacionalidad española detenida.

Metro afectado y vandalismo previo

Los disturbios tuvieron un impacto directo en la movilidad urbana. El servicio de la Línea 1 del Metro de Madrid quedó parcialmente interrumpido en ambos sentidos durante la madrugada de este jueves, concretamente entre las estaciones de Puente de Vallecas y Portazgo, debido a la pelea multitudinaria que se desarrollaba en la superficie.

Estos incidentes se sumaron a otros problemas de orden público registrados previamente, como la intrusión de un ultra del Lech Poznan en el Estadio de Vallecas en la madrugada anterior, donde realizó grafitis y colocó pegatinas.

Dispositivo de 400 efectivos para el partido

Ante la escalada de la violencia y el historial problemático de la afición polaca (una de las más peligrosas de Europa), la Delegación del Gobierno ha activado un vasto dispositivo de seguridad. Cerca de 400 efectivos se encargarán de vigilar las zonas aledañas al estadio, incluyendo unidades especializadas de la Policía Nacional (UIP y Caballería), Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y seguridad privada del club.

Para el partido de esta noche, se espera la presencia de 745 seguidores polacos con entrada oficial. Las autoridades han recomendado a los asistentes acudir con antelación para pasar los exhaustivos controles de seguridad.