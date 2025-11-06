Espacio Abierto acoge en noviembre dos estrenos de teatro y una colaboración con el festival elPetit

Espacio Abierto, el centro cultural para la infancia y adolescencia del Área de Cultura, Turismo y Deporte, colabora un año más con elPetit, el Festival Internacional de Artes para la Primera Infancia, con una programación pensada para tejer vínculos entre artistas, profesionales del arte, niños y niñas y sus familias, a la vez que ofrece experiencias inmersivas y contemporáneas con espacios para imaginar, experimentar y relacionarse. Este mes de noviembre, el centro ofrece además dos estrenos teatrales, uno de ellos absoluto.

elPetit, Festival Internacional de Artes para la Primera Infancia

La primera propuesta de la 21ª edición del festival elPetit para Espacio Abierto es el estreno del espectáculo SO, de la compañía francesa Lagunarte, que podrán disfrutar tanto centros escolares (jueves, 13 y viernes, 14 de noviembre) como público familiar (sábado, 15 de noviembre). Dirigido a niñas y niños de 0 a 5 años, SO es un ritual para escuchar, que invita a sumergirse en los sonidos y en las sensaciones del paisaje. Voces, piedras, campanas y tambores se combinan para crear una experiencia sensorial que nos permite vivir el paisaje, atravesar la noche y redescubrirlo todo al amanecer. A través del tacto y la escucha compartida de estos elementos, el público conecta con el entorno que le rodea, creando un espacio para contemplar y sentir en común.

Asimismo, en el taller Destinos fantásticos: aventuras en collage, facilitado por la ilustradora y artista holandesa Inge Nouws, los niños y niñas explorarán mundos extraordinarios a través del arte del collage. Con las fotos sobre la mesa y rotuladores de colores, cada participante creará su propio destino fantástico: desde islas flotantes hasta ciudades en las nubes. Un espacio para soñar, jugar y compartir en familia mientras los recortes se transforman en paisajes mágicos.

Por último, el Festival elPetit, la ilustradora Inge Nouws y el Grupo de Responsabilidad Parental de los Centros Penitenciarios de Brians 2 y Quatre Camins han creado conjuntamente el proyecto Un viaje soñado, una instalación artística y gráfica trabajada por Nouws partiendo de los dibujos y collages realizados por las familias con algún miembro en privación de libertad. Se instalarán en Espacio Abierto para que los asistentes puedan, a través del juego, explorar y compartir estos mini mundos y escenas de amor paternal.

Tumbalafusta, estreno en Madrid el 22 de noviembre

Otra de las propuestas escénicas que se podrá disfrutar en noviembre en Espacio Abierto es Tumbalafusta, una creación de La Ruta 40, Xavier Bobés y Pau Matas. Esta obra, que se estrena ahora en Madrid y que ha recibido el Premio FETEN 2025 a Mejor Espectáculo de Teatro de Objetos, utiliza la madera para crear una historia sobre la amistad, la imaginación, la infancia y el paso del tiempo.

La madera es, en efecto, el elemento principal de esta pieza que combina teatro de texto, música y teatro de objetos. Dos pares de manos mueven piezas por el espacio y hacen aparecer paisajes, historias, juegos, preguntas, imágenes, números, palabras… en un imaginativo viaje donde intérpretes y espectadores comparten preguntas sobre cómo funciona el mundo que nos rodea, en un constante proceso de descubrimiento.

La compañía va a dejar en Espacio Abierto una réplica de las piezas que utiliza en escena para que el público pueda explorar y jugar. Además, el centro tiene habilitado hasta el 14 de diciembre un espacio propio para seguir jugando a construir, gracias a la instalación de juego libre Construcciones, de Fermín Blanco, en la Urbanoteca.

Yo nací en un surco de judías, estreno absoluto en Espacio Abierto

Esta obra de Laura Santos y su compañía Almealera, estreno absoluto en Espacio Abierto, investiga el relevo generacional en el sector agrario y da voz a la despoblación de la España rural.

Interpretada por Belén de Santiago, Patricia Arroyo y Laura Santos, la pieza recorre la memoria de las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería a través de entrevistas y viajes por territorios rurales y analiza por qué cada vez menos personas eligen dedicarse a cultivar la tierra y producir alimentos.

Se trata de un encargo que parte de un contexto científico (el CSIC), con un deseo de divulgación a través de lo artístico. El espectáculo surge así de la documentación que hizo Laura Santos a través de viajes por diferentes provincias y comarcas poco pobladas de España, en las que entrevistó a mujeres agricultoras y ganaderas. La obra está estructurada en torno a este viaje, a esos 3.643 kilómetros en los que Santos recoge los testimonios de algunas de estas mujeres y muestra con mucho respeto su forma de vida sobre un escenario.

Yo nací en un surco de judías, que se representará los días 28 de noviembre (sesión escolar) y 29 de noviembre (público general) en Espacio Abierto, nos acerca esta realidad rural a través de una mirada sensible, mezcla documental y ficción en escena y siembra preguntas sobre nuestra relación con lo que comemos. Las entradas se pueden adquirir en la web www.espacioabiertoqm.es y también en la taquilla del centro, el mismo día de la actividad.