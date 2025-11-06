Ayuso recibe a los campeones del mundo de tiro con arco Elia Canales y Andrés Temiño

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido hoy en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, a Elia Canales y Andrés Temiño, campeones del mundo de tiro con arco en la ciudad surcoreana de Gwangju en septiembre.

Ambos deportistas pertenecen a la Federación Madrileña de esta disciplina y entrenan en la región. La Comunidad de Madrid lidera el número de licencias de tiro con arco en España, con el 22% del total nacional y 4.593 inscritos, y un incremento del 10% en el último año.

Además, 26 de ellos forman parte de la selección nacional, y han conseguido cinco medallas en campeonatos del mundo y 6 a en competiciones europeas esta temporada.