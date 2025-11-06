Cortes en la M-40 durante 3 días por la renovación del tablero de un puente

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de reparación y sustitución del tablero del paso superior que da acceso a la M-40 (en sentido norte) desde el barrio de Sanchinarro, ubicado en el kilómetro 1,85 de la M-40, en la provincia de Madrid.

Para llevar a cabo las actuaciones previstas es necesario realizar trabajos sobre la estructura del paso superior y permanece cortado el tráfico sobre el citado paso superior. Este corte se prolongará hasta la finalización total de los trabajos. La incorporación desde Sanchinarro hacia la M-40 sentido norte se realiza a través de la Avenida de Niceto Alcalá Zamora, la Avenida de Santo Domingo de la Calzada y la Avenida del Camino de Santiago.

Igualmente, y hasta las 14:00 horas del lunes 10, el acceso desde la vía de servicio lateral hacia la calzada interior de la M-40 quedará restringido, realizándose la incorporación a la M-40 sentido sur a través de la Glorieta de Hortaleza.

Adicionalmente, para realizar la primera fase del desmontaje del tablero existente, los días 8, 9 y 10 de noviembre, se producirán afectaciones al tráfico entre las 11:00 horas del sábado 8 de noviembre y hasta las 14:00 horas del lunes 10 de noviembre:

Corte de la calzada interior de la M-40 (sentido sur) en el kilómetro. 1,850. El tráfico del tronco se desviará hacia la vía de servicio lateral por la salida 2-A hacia la M-11 pudiendo continuar por la M-40 sentido Sur haciendo un cambio de sentido en la Glorieta de Hortaleza. El acceso desde la vía de servicio lateral hacia la calzada interior de la M-40 quedará restringido, realizándose la incorporación a la M-40 sentido sur a través de la Glorieta de Hortaleza.

Cortes de calzada de la M-40 exterior (sentido norte) en el kilómetro 1,850. El tráfico sentido norte se desviará en la salida 3 hacia la M-11, pudiéndose volver a la M-40 a través de la M-11 y A-1. El tráfico hacia la autopista de peaje R-2 se restringe desde la M-40, y el tráfico podrá acceder a través de la M-11 y A-1 sentido Burgos. El tráfico de la M-11 hacia la M-40 sentido norte y A-1 (salida 3) quedará restringido. El recorrido alternativo hacia la M-40 sentido Norte y A-1 se realizará por la M-11 hasta el nudo con la A-1 (salida 0B).



Los horarios de cortes de tráfico podrán tener algunas modificaciones para ajustarse a las operaciones de desmontaje y traslado de la estructura. El tablero se desmontará en varias fases, por lo que habrá cortes similares en las próximas fechas que serán informados por los mismos canales de comunicación.

Una vez desmontado el tablero de la estructura se procederá a la realización de obras de rehabilitación en pilas y estribos y posteriormente a la colocación del nuevo tablero. Los trabajos serán realizados con el fin de minimizar el tiempo de ejecución de las obras y su afección al tráfico.