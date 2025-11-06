El COAM afirma que el Templo de Debod está en «adecuado estado» y descarta la necesidad de cubrirlo

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha manifestado públicamente su apoyo a la gestión del Ayuntamiento de Madrid en lo referente a la conservación del Templo de Debod. El COAM ha confirmado su predisposición a colaborar con el consistorio en cualquier iniciativa futura, a la vez que ha recordado que la potestad final sobre las necesidades de mantenimiento de este bien cultural recae enteramente en la administración municipal.

El Colegio ha recibido información detallada por parte del Ayuntamiento que confirma que el monumento se encuentra en un «adecuado estado de conservación» y que su estabilidad estructural ha sido asegurada gracias a una inversión de cerca de medio millón de euros en trabajos de restauración y obras realizados en los últimos diez años.

La información facilitada al COAM detalla que estudios específicos sobre la conservación del templo, llevados a cabo entre 2019 y 2022, resultaron concluyentes: confirmaron el correcto estado del monumento, la no existencia de riesgo de destrucción de sus valores culturales y, por lo tanto, la innecesaria de cubrirlo. Estos análisis también indicaron que las afecciones observadas son las esperables en cualquier bien cultural expuesto a las condiciones meteorológicas de la ciudad, requiriendo únicamente un mantenimiento preventivo periódico.

Además, desde 2021, el Templo de Debod dispone de un Plan de Conservación Preventiva que, según ha podido saber el Colegio, certifica que el monumento «no requiere de acciones inmediatas de restauración» y que el mantenimiento y el uso que actualmente se le da son apropiados para su correcta conservación.

El COAM aprovechó el comunicado para subrayar la importancia de celebrar concursos de arquitectura, una herramienta que, a su juicio, resulta útil para garantizar la calidad de la arquitectura, que es considerada un bien de interés general.