Madrid aprueba 800.000 euros para la promoción de proyectos sociales y educativos de los Planes Integrales de Barrio

La Junta de Gobierno ha autorizado hoy un crédito plurianual de 800.000 euros destinado a impulsar proyectos que favorezcan el reequilibrio territorial y social en los barrios más vulnerables de la ciudad, en el marco de los Planes Integrales de Barrio (PIBA), y que formará parte de la próxima convocatoria de subvenciones del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta que esta inversión cubrirá las anualidades de 2026 y 2027 y se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos públicos para el periodo 2024-2027.

“La convocatoria se publicará en los próximos días y permitirá apoyar proyectos de reequilibrio territorial en los 39 Planes Integrales de Barrio, impulsando el desarrollo personal y comunitario y fomentando la convivencia vecinal”, ha destacado Sanz.

La subvención cuenta con dos líneas de actuación, dotadas con 400.000 euros cada una (200.000 euros por anualidad). La primera está dirigida a proyectos sociales, de formación y empleo, orientados a mejorar el bienestar de los colectivos más vulnerables y a facilitar su integración laboral mediante iniciativas de emprendimiento, autoempleo o capacitación de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o mayores de 45 años. La segunda línea, por su parte, se centra en proyectos educativos, culturales, de ocio y deporte, como el refuerzo escolar, la reducción de la brecha digital, la promoción de hábitos de vida saludables y la dinamización cultural y comunitaria.

Los proyectos deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Participación Ciudadana, está dirigida a federaciones, confederaciones, asociaciones y uniones de asociaciones inscritas en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, así como a agrupaciones de asociaciones cuyos integrantes figuren en ese registro.

Los Planes Integrales de Barrio son programas municipales que se desarrollan en 14 distritos de Madrid con el objetivo de impulsar actuaciones preferentes en los barrios con mayores necesidades sociales y urbanas. Su diseño y desarrollo se lleva a cabo de forma concertada entre el Ayuntamiento y las asociaciones vecinales y entidades sociales, con el fin de mejorar la cohesión social y el equilibrio territorial en la ciudad.