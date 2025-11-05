Problemas de circulación en la Línea 10 de Metro con varias estaciones afectadas

La Línea 10 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras que están afectando a varias estaciones del suburbano, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en ambos sentidos.

Los problemas han dado comienzo esta mañana de miércoles, 5 de noviembre, sobre las 10:00 horas, entre Las Tablas y Tres Olivos, en ambos sentidos. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, aunque se ha indicado a que se debe a una «incidencia en las instalaciones».

A las 10:25 horas aún se mantiene la incidencia. En total hay 3 estaciones afectadas, cuya relación es: Las Tablas, Montecarmelo y Tres Olivos.