Comunidad

Ayuso se reúne con el embajador de Portugal en España para «reforzar lazos económicos y culturales» con el país vecino

Gacetín Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al embajador de Portugal en España, José Augusto Duarte, para reforzar lazos económicos y culturales con el país vecino, a donde ha viajado en diversas ocasiones, precisamente, por la estrecha relación que se mantiene con ellos.

En este encuentro institucional, que se enmarca en las habituales citas que mantiene la jefa del Ejecutivo autonómico con representantes diplomáticos, Díaz Ayuso ha abordado diferentes asuntos de interés para la Comunidad de Madrid y el país luso.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Denuncian los elevados niveles de gas radón en...

¿Te ha llegado un SMS para actualizar la...

Alerta amarilla este miércoles por tormentas con fuertes...

Vivienda concede 8,4 millones de euros a la...

La receta electrónica para los mutualistas de MUFACE...

‘Experiencia NFL’: actividades gratuitas para celebrar el primer...

Madrid abrirá en 2027 su gran Centro Interactivo...

Madrid acoge una formación para bomberos de toda...

Madrid homenajea al Consejo Escolar regional en su...

Las obras en la L6 de Metro de...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.