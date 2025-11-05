Dos detenidos por reservar citas en oficinas de extranjería de Madrid y revenderlas por 50 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos varones que se dedicaban a solicitar citas masivas en las Oficinas de Extranjería y Asilo para, posteriormente, venderlas a ciudadanos extranjeros con la apremiante necesidad de regularizar su situación administrativa en España. Los autores fueron arrestados como presuntos responsables de delitos de daños informáticos y estafa.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de octubre, cuando un indicativo policial observó a dos hombres manejando varios terminales móviles al mismo tiempo en el interior de un vehículo estacionado en una calle del distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Un bot informático para la obtención de citas

Tras las oportunas gestiones de los policías se comprobó que ambos individuos, sirviéndose de un bot informático, efectuaban múltiples llamadas a un número de teléfono utilizado por los ciudadanos para la obtención de citas en las Oficinas de Extranjería y Asilo.

Avanzadas las pesquisas policiales, se pudo constatar que vendían las citas a un precio unitario de cincuenta euros, recibiendo el dinero a través de una transferencia bancaria. Por todo ello, se intervinieron cuatro teléfonos móviles con los que operaban, así como una agenda de contactos en la que se detallaban una amplia variedad de nombres y apellidos de ciudadanos extranjeros, tales como datos concretos que se solicitan en las Oficinas de Extranjería y Asilo para regularizar su situación en territorio nacional.

Esta práctica suponía la obstaculización por saturación de un servicio público de interés general, alojado en un sistema de información, lo que desembocaba en una extraordinaria dificultad para terceros que legítimamente necesitaban hacer uso del mismo y ser atendidos para obtener una cita que les permitiese regularizar su situación en España.

Por todos estos hechos, la Policía Nacional procedió a la detención de estos dos varones como presuntos responsables de delitos de daños informáticos y estafa, pasando ambos individuos a disposición judicial.