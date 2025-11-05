Madrid envía a Jamaica bomberos, médicos y enfermeros para ayudar por el huracán Melissa

La Comunidad de Madrid ha enviado hoy a doce profesionales de su sanidad y emergencias públicas a Jamaica para ayudar a las autoridades del país tras el paso del huracán Melissa que afectó a finales del mes de octubre a esta isla caribeña.

El despliegue forma parte del Equipo START activado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), bajo la coordinación del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El primer destacamento ha salido esta mañana desde la base aérea militar de Torrejón de Ardoz y se prevé que regrese a España el 20 de noviembre.

El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) aporta a esta iniciativa cinco profesionales, que trabajarán junto con otros del Sistema Nacional de Salud en un hospital de campaña con capacidad quirúrgica. Una médica y una enfermera atenderán urgencias y emergencias, mientras que tres técnicos sanitarios integrarán el equipo de soporte logístico para el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria las 24 horas.

Junto a ellos, también se han desplazado dos enfermeras de los hospitales públicos La Paz y 12 de Octubre de la capital, mientras que del Infanta Leonor de Madrid se han incorporado una enfermera y una técnico médico sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TMSCAE).

También han partido hoy hacia Jamaica tres bomberos voluntarios, efectivos pertenecientes al Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), con más de 15 años de experiencia en intervenciones en catástrofes, conocedores de este tipo de esos entornos y formados para estas intervenciones. Realizarán tareas de despliegue y montaje del hospital de campaña y labores de apoyo logístico, potabilización de agua o la revisión de instalaciones eléctricas y saneamientos.

El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica el pasado 28 de octubre y ya ha causado al menos 32 fallecidos, según las autoridades locales. Además, ha causado una devastación sin precedentes en la isla, con graves daños en infraestructuras, situación ante la que el Gobierno de Jamaica solicitó el apoyo internacional.