Conflicto por la Colonia San Carlos: acusan al Gobierno de Almeida de «especulación» para desalojar a 13 familias

La Plataforma Hábitat 24, de la que forma parte la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha hecho público su rechazo al plan del Consistorio madrileño de «apropiarse de los terrenos» donde se ubica la Colonia San Carlos, en el distrito de Villaverde. La plataforma denuncia que este plan se estaría llevando a cabo mediante el «desalojo forzoso» de trece familias que, en su mayoría, residen en las viviendas desde hace más de 50 años.

Según el comunicado de Hábitat 24, las familias afectadas son descendientes directas de los primeros arrendatarios, con contratos que datan de la década de los años 40. La plataforma asegura que estas familias han cumplido con el pago de sus alquileres y han mantenido las viviendas y los espacios comunes en buen estado durante décadas.

Controversia sobre el impago y los contratos

El núcleo del conflicto, según Hábitat 24, se centra en la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). La plataforma afirma que, a pesar de la antigüedad y el cumplimiento de los inquilinos, la EMVS «se niega a regularizar sus contratos».

Además, la Plataforma Hábitat 24 denuncia que la EMVS ha «impedido el pago del alquiler y de los suministros básicos» desde el pasado mes de febrero, generando así «artificialmente una situación de impago que sirva de justificación para los desalojos».

«Operación de especulación inmobiliaria»

El Movimiento Hábitat enmarca este proceso en una supuesta «clara operación de especulación inmobiliaria». Sostiene que el Ayuntamiento pretende «vaciar y recuperar los terrenos» de esta histórica promoción obrera, construida por la Obra Sindical del Hogar durante la posguerra, para destinarlos a «nuevos desarrollos urbanísticos», ignorando así, a su juicio, el derecho a la vivienda de las familias que residen allí «desde hace generaciones».

La plataforma recuerda que la propia EMVS se había «comprometido en una reunión celebrada el pasado 26 de mayo a revisar los expedientes de las familias afectadas, muchas de ellas ya judicializadas, pero hasta la fecha no ha cumplido con lo acordado».

Llamamiento a la movilización

Ante lo que considera una «grave situación», Hábitat 24 ha realizado un llamamiento a la ciudadanía y a los movimientos sociales a «movilizarse para frenar los desahucios y defender el derecho a la vivienda digna en Madrid».

La plataforma exige la «inmediata regularización de los contratos» de las familias y el «fin de los procedimientos judiciales abiertos». Subrayan que «No vamos a permitir que el Ayuntamiento expulse a familias humildes de sus hogares para seguir especulando con el suelo público».

El movimiento vecinal ha convocado un acto de apoyo a las familias para el próximo 11 de diciembre a las 13:00 ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid (C/Rosario del Pino, 5), ya que una de las familias afectadas tiene un juicio ese día en el lugar. La Plataforma Hábitat 24 concluye que los desahucios tienen «el rostro de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren la especulación de un derecho fundamental».