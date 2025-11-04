El Gobierno compra el retrato de Felipe V por 250.000 euros y lo expondrá en Madrid

La Galería de las Colecciones Reales ha recibido el retrato Felipe V, rey de España, del pintor francés Jean Ranc (Montpellier, 1674 – Madrid, 1735). El Ministerio de Cultura ha adquirido el cuadro por un importe de 250.000 euros mediante una oferta de venta directa y lo ha destinado a Patrimonio Nacional.

Las Colecciones Reales incorporan así una obra que complementa y enriquece los fondos de la institución y que se expondrá en los próximos meses en la Galería. Realizado en 1722 por el pintor de corte galo, el cuadro -un óleo sobre lienzo de 137 x 112cm- representa al primer Borbón de España en ademán de señalar algo con la mano izquierda y con el bastón de mando en la derecha.

El rey viste casaca de terciopelo azul decorada con bordados en hilo de plata sobredorada, con faja roja de general, y una coraza sobrepuesta. Con peluca larga blanca, luce cruzada en su torso la banda de muaré azul celeste de la orden francesa del Saint-Esprit y colgado el collar del Toisón de Oro.

Jean Ranc fue primero discípulo y después colaborador del pintor de retratos más importante de la corte de Luis XIV de Francia, Hyacinthe Rigaud. Cuando Felipe V solicitó un pintor que siguiese el estilo de retrato a la moda francesa, el enviado fue Ranc. Este cuadro fue el primero que pintó, en octubre de 1722. Existe otra versión similar de la obra del mismo autor, realizada en 1723, que pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado.