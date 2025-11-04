Cultura y Ocio

El Gobierno compra el retrato de Felipe V por 250.000 euros y lo expondrá en Madrid

Gacetín Madrid

La Galería de las Colecciones Reales ha recibido el retrato Felipe V, rey de España, del pintor francés Jean Ranc (Montpellier, 1674 – Madrid, 1735). El Ministerio de Cultura ha adquirido el cuadro por un importe de 250.000 euros mediante una oferta de venta directa y lo ha destinado a Patrimonio Nacional.

Las Colecciones Reales incorporan así una obra que complementa y enriquece los fondos de la institución y que se expondrá en los próximos meses en la Galería. Realizado en 1722 por el pintor de corte galo, el cuadro -un óleo sobre lienzo de 137 x 112cm- representa al primer Borbón de España en ademán de señalar algo con la mano izquierda y con el bastón de mando en la derecha.

El rey viste casaca de terciopelo azul decorada con bordados en hilo de plata sobredorada, con faja roja de general, y una coraza sobrepuesta. Con peluca larga blanca, luce cruzada en su torso la banda de muaré azul celeste de la orden francesa del Saint-Esprit y colgado el collar del Toisón de Oro.

Jean Ranc fue primero discípulo y después colaborador del pintor de retratos más importante de la corte de Luis XIV de Francia, Hyacinthe Rigaud. Cuando Felipe V solicitó un pintor que siguiese el estilo de retrato a la moda francesa, el enviado fue Ranc. Este cuadro fue el primero que pintó, en octubre de 1722. Existe otra versión similar de la obra del mismo autor, realizada en 1723, que pertenece a la colección del Museo Nacional del Prado.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Moisés P. Sánchez, Julián Olivares, Melón Jiménez, Lara...

Carabanchel inaugura Aula 11, un programa que acerca...

El Festival de Jazz de Ciudad Lineal llena...

Madrid honra a su patrona la Almudena con...

El chotis regresa a la plaza de Oriente...

Llega a Madrid la gran feria nacional del...

El Festival Internacional de Cine ‘el ojO cojo’...

El Mercado de Productores regresa este domingo 2...

Descubrir el patrimonio de Aranjuez a través de...

Madrid abre las puertas del Archivo Regional por...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.