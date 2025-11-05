CCOO denuncia «beneficios millonarios» de Quirón en hospitales públicos de Madrid y amenaza con huelga

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid gestionados por el Grupo Quirón Salud han obtenido beneficios que superan los 50 millones de euros en sus cuentas de resultados, según datos del registro mercantil a los que ha tenido acceso el sindicato.

CCOO critica que esta inyección de fondos públicos se destine a engrosar las arcas de empresas privadas, mientras la Comunidad de Madrid se sitúa como la región que menos invierte en sanidad pública per cápita de todo el país. El sindicato señala que la cifra de más de 50 millones de euros de beneficio corresponde a los hospitales concesionados, excluyendo la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital General de Villalba.

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, gestionado por dos empresas de Quirón (IDC Servicios Móstoles, S.A. e IDC Salud Móstoles, S.A.), cerró el ejercicio económico 2023 con unos beneficios totales de 43,3 millones de euros. Específicamente, la empresa IDC Salud obtuvo 39,6 millones de euros, con el 97% de sus recursos procedentes del sector público.

Por su parte, el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro cerró 2023 con un beneficio de 9,4 millones de euros, revirtiendo las pérdidas financieras que había registrado en 2022. Respecto al Hospital Universitario de Villalba, CCOO advierte que aún no ha entregado la información económica, pero prevé que siga la misma «senda en la escalada de beneficios».

El sindicato también apunta a que la Comunidad de Madrid ha duplicado el peso de los conciertos en su gasto sanitario, pasando del 5,2% en 2002 al 11,7% en 2022.

Costes y condiciones laborales

CCOO critica que la financiación pública en la concertada supone un gasto considerable, citando un informe de la Cámara de Comercio de Madrid que indicaba que el coste de financiar el mismo tratamiento es hasta seis veces mayor en la concertada que en la pública.

El sindicato conecta estas ganancias privadas con un déficit en la dotación de personal en los centros concesionados, que presentan una ratio inferior a la del sistema público de gestión tradicional. CCOO denuncia que las plantillas son sometidas a «explotación» y a riesgos psicosociales, con sueldos muy por debajo de los que perciben los profesionales de la sanidad pública.

A pesar de estas condiciones laborales, los hospitales de Quirón figuran como los mejor valorados en encuestas de satisfacción recientes, lo que, según CCOO, contribuye a «desprestigiar a la sanidad pública» y a justificar el modelo de privatización.

Amenaza de conflicto laboral

CCOO ha solicitado al Grupo Quirón Salud que dignifique las condiciones laborales y ha apelado a la Comunidad de Madrid para que cumpla su deber de tutelar la concesión de estos hospitales públicos. El sindicato asegura que la «postura inmovilista» de Quirón ha estancado las negociaciones y ha abocado a los trabajadores a un conflicto. Ante esta situación, CCOO ha anunciado el inicio de asambleas en los hospitales concesionados para refrendar posibles movilizaciones y paros.