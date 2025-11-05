Las dos pegatinas que serán obligatorias para acceder en coche a las ZBE

Madrid ha consolidado la obligatoriedad de que los vehículos muestren dos distintivos esenciales en su parabrisas para circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), incluyendo la ZBE de ámbito general, la M-30 y las Zonas de Especial Protección (ZBEDEP) de Distrito Centro y Plaza Elíptica.

Esta exigencia de la doble pegatina—la de la DGT y la de la ITV—se vuelve crítica de cara al 1 de enero de 2026, fecha en la que finaliza la moratoria para los vehículos sin etiqueta (categoría A) empadronados en la capital. A partir de ese momento, la circulación de coches sin distintivo quedará prohibida en todo el municipio, y el control visual será la base de las multas automáticas.

El binomio de la legalidad en el parabrisas

El sistema de cámaras de Madrid verifica en tiempo real la matrícula y su correspondiente etiqueta ambiental. Sin embargo, la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid ha fijado la obligatoriedad de llevar la etiqueta ambiental de la DGT visible para cualquier vehículo que circule o aparque en la almendra central, incluyendo la M-30.

El conductor debe asegurar la correcta colocación de ambos adhesivos:

Etiqueta de la DGT: Debe ir en el ángulo inferior derecho del parabrisas.

Debe ir en el ángulo del parabrisas. Adhesivo de la ITV: Debe situarse en la esquina superior derecha de la misma luna.

No portar visible la etiqueta de la DGT en Madrid es considerado una infracción leve que puede acarrear una multa de 15 euros, independientemente de que el vehículo cumpla o no con la normativa ZBE.

El recrudecimiento de las multas en 2026

La verdadera preocupación para los conductores madrileños se centra en la restricción total que entrará en vigor en 2026. A partir de esa fecha, los coches sin etiqueta serán sancionados con 200 euros (100 con pronto pago) si acceden a cualquier vía pública de la ciudad, incluso si son propiedad de residentes.

Las cámaras se han convertido en la herramienta principal de la Policía Municipal para hacer cumplir las normas, de ahí la importancia de que ambos distintivos (DGT para la clasificación ambiental e ITV para la aptitud técnica) estén correctamente adheridos para una identificación rápida y sin errores.