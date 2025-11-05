El Ayuntamiento descarta cubrir el Templo de Debod y cofinanciará con empresas la recuperación de su estanque

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Foro de Empresas, impulsará la recuperación de la lámina de agua que tradicionalmente ha rodeado el Templo de Debod. Esta iniciativa se llevará a cabo mediante un mecanismo de colaboración público-privada para cofinanciar el proyecto.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confirmó desde el Centro Municipal de Acústica (CMA) que el espacio que circunda el monumento se encuentra actualmente vacío debido a filtraciones sucesivas que obligaron a su vaciado.

Carabante explicó que el proyecto busca «recuperar una lámina de agua» y que su financiación será compartida. Según detalló el delegado, el Foro de Empresas, compuesto por «multitud de empresas de distintos sectores», elige proyectos de interés junto con el Ayuntamiento de Madrid, como es el caso de la rehabilitación de esta lámina. Dichos proyectos son «financiados parcialmente por el Ayuntamiento de Madrid y patrocinados por ese foro».

En junio, el Ayuntamiento contrató un estudio para determinar la solución más adecuada para recuperar el agua. Las conclusiones de este estudio se esperan para finales del presente año.

Descartada la opción de cubrir el monumento

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado que las actuaciones y estudios realizados hasta la fecha indican que no es necesario cubrir el Templo de Debod para su conservación.

Sanz señaló que la conservación del monumento es responsabilidad del Área de Cultura, la cual analizará «con detenimiento el planteamiento que se puede hacer». No obstante, los estudios internos en manos del Consistorio «entienden que no es necesario el cubrimiento del templo«.

El enfoque actual del Ayuntamiento sigue centrado en la recuperación del entorno acuático del monumento.