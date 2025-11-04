Comunidad

Vivienda concede 8,4 millones de euros a la Comunidad de Madrid para el impulso de los realojos de la Cañada Real

Gacetín Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de casi 8,4 millones de euros a la Comunidad de Madrid en una subvención directa por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar los realojos de la Cañada Real.

Concretamente, se conceden 8.375.000 euros en virtud del protocolo de actuación suscrito el pasado abril entre el Gobierno, el ejecutivo autonómico y los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, que permitirá realojar a más de 1.600 personas.

El Ministerio concedió ayudas por el mismo importe en los años 2023 y 2024, con lo que ascienden a 25.125.000 € las ayudas otorgadas por parte del Gobierno para estos realojos.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

