El Festival de Jazz de Ciudad Lineal llena noviembre de música en vivo

Ciudad Lineal vuelve a vibrar al ritmo del jazz con una nueva edición de su esperado Festival de Jazz, enmarcado en JAZZMADRID2025. Del 7 al 29 de noviembre, los centros culturales del distrito se convertirán en escenarios de 11 conciertos gratuitos. Bandas, solistas, dúos y cuartetos darán vida a saxofones, flautas, pianos y guitarras, con la música en directo de artistas como Lara Vizuete, Juan Lara & Alberto Medina, Nathalie Braux y The Sunny Side Street Band, entre otros. Te contamos todo el programa:

Programa del Festival de Jazz de Ciudad Lineal

El viernes 7, el festival se inaugura en el distrito con tres actuaciones. La cantante y compositora, Lara Vizuete, llega al Centro Cultural San Juan Bautista, con la presentación de su proyecto íntimo Cuando no quede nada, que aúna poesía y memoria en canciones originales donde los sonidos del jazz contemporáneo abrazan el alma del bolero. En el Centro Cultural La Elipa, aterriza el cuarteto Verswings, con un concierto tributo a los Crooners. Y, en el Auditorio Carmen Laforet, el dúo Alma de Jazz, formado por Cristina Díaz en la voz y Carolina Loureiro al piano, presenta su espectáculo Memorias de Hollywood, un concierto en el que viajaremos por las diferentes épocas del cine de Hollywood, desde los años 30 hasta la década de los 60.

Al día siguiente, el sábado 8, en el Centro Cultural San Juan Bautista, Juan Mesa y Alberto Medina, presentan un dialogo sonoro: desde el timple canario, las chácaras, la guitarra y la flauta hasta el piano contemporáneo de Medina.

El viernes 14, Amy Gaviria Quartet, liderado por la multifacética y potente cantante y flautista Amanda Gaviria, nos sumergirá en el Centro Cultural San Juan Bautista en un viaje musical con un reportorio tan clásico como universal. El sábado 15, el músico gallego, Hilario Rodeiro se sube al escenario del Centro Cultural San Juan Bautista, para ofrecernos un concierto que combina el folclore y el jazz moderno como si se tratara de una conversación entre el pasado y el presente.

El viernes 21, el grupo The Sunny Side Street Band, conformada por cinco músicos apasionados, presentará un espectáculo dinámico y envolvente con un toque fresco y contemporáneo en el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Ese mismo día, pero en el Centro Cultural San Juan Bautista, Yris Mendez Quintet presenta Sabana Adentro dónde todo tiene vida: ritmos afrovenezolanos con claras influencias de jazz latino, cantando sus propias canciones, jazzeando el cancionero afrocaribeño.

El sábado 22, los más pequeños tienen plan en el Centro Cultural San Juan Bautista con el espectáculo familiar Vagabluseando por una espina, un musical de blues en clave de clown.

Y, para cerrar, el viernes 28, la clarinetista y saxofonista francesa, Nathalie Braux, presenta Wanderings, un viaje musical entre culturas en el Centro Cultural San Juan Bautista. Y, en el mismo centro, el sábado 29, Pablo Martin Caminero y Daniel Garcia, presentan RECITAL 2.0, donde sencillez y sabiduría van de la mano del virtuosismo y la emoción.

Información práctica

Todas las funciones serán a las 19:00 h, excepto el espectáculo infantil Vagabluseando por una esquina que será a las 18:00 h. La entrada será gratuita y habrá acceso libre hasta completar aforo. Las entradas pueden reservarse en los propios centros culturales a partir de las 10:00 h del día anterior a la celebración del espectáculo.