‘Experiencia NFL’: actividades gratuitas para celebrar el primer partido en España de la liga de fútbol americano

La Comunidad de Madrid presenta experiencia NFL, un conjunto de actividades y eventos que se celebrarán en la capital con motivo del primer partido en España de la National Football League (NFL), la liga de fútbol americano de Estados Unidos, que tendrá lugar el 16 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

El Gobierno regional es patrocinador oficial de esta cita deportiva que contará con una amplia programación gratuita en la que destaca la instalación de fan zones, la exposición de cascos de fútbol americano y la celebración de partidos de la NFL Academy, en el marco del encuentro que enfrentará a los Miami Dolphins con los Washington Commanders.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ha animado a los madrileños a participar de este conjunto de actividades pensadas para todos los públicos destacando que “Madrid es la región más de moda del mundo en este momento”, una región “vibrante, dinámica, abierta y donde todos quieren venir”, ha añadido.

“Contamos con la mejor oferta cultural, gastronómica, patrimonial y de ocio que existe en la actualidad, y con la celebración del primer partido de la NFL en España en 2025 en el mejor estadio deportivo del mundo, Madrid se consolida como el mejor lugar para la celebración de grandes eventos deportivos internacionales, a los que se sumará en 2026 el estreno del nuevo Gran Premio de Fórmula 1”, ha apuntado.

Los Miami Dolphins, el equipo local, establecerá su Fan Zone en la Plaza de España del jueves 13 de noviembre hasta el domingo día 16. Por su parte, los Washington Commanders organizarán dos concentraciones de aficionados, el viernes 14 en el Irish Rover y el 16 de noviembre en el James Joyce Irish Pub antes del partido.

Se presentarán tres cascos gigantes de la NFL en el exterior del Palacio de Telecomunicaciones, en Cibeles, para que aficionados, turistas y madrileños puedan fotografiarse con ellos. Wilson, el balón oficial de la NFL, inaugurará un mini campo de fútbol americano el sábado 15 de noviembre, donde los visitantes podrán aprender sobre la práctica de este deporte.

Por su parte, el estadio de Vallehermoso acogerá, el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, los primeros partidos de la NFL Academy con sede en el Reino Unido como parte del Madrid Jamboree, organizado por la Federación Madrileña de Fútbol Americano. Además, la tienda de la NFL, ubicada en el Bernabéu, ofrecerá firmas de jugadores, personalización y productos exclusivos.

REPERCUSIÓN PARA MADRID

Con una fuerte penetración en Estados Unidos, la NFL difundirá, junto a su propia marca, el nombre de Madrid, y promocionará su amplia riqueza patrimonial y natural, y su oferta cultural y de ocio en el principal mercado turístico para la región. Por otro lado, este evento reforzará la presencia de esta disciplina en el ámbito deportivo regional, que ha visto un incemento del 28% en el último año en cuanto al número de licencias y un total de 16 clubes.

En 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.083.418 de turistas estadounidenses visitaron la Comunidad de Madrid, generando un impacto económico de 2.646,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 31,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto medio por visitante alcanzó los 2.430 euros, una cifra superior a la media nacional y en constante crecimiento.