Abierto el paso de la calle Hiedra y recuperado el tráfico rodado que cruza la estación de Chamartín

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible alcanza a partir de este miércoles, 5 de noviembre, un nuevo hito en la transformación de la estación de Chamartín-Clara Campoamor. Desde mañana, queda reabierto el tráfico rodado que quiera cruzar o pasar por la estación gracias a la reapertura del viaducto de la calle Hiedra, que facilita la conexión de las calles Agustín de Foxá y Padre Francisco Palau y Quer, al oeste de la estación, con Pío XII y la M-30, al este.

El tráfico rodado por el acceso Este (calle Hiedra) ha estado cortado durante las obras de ampliación de Chamartín, que resultaban incompatibles con la circulación rodada que pasa por la plaza de la estación. Los trabajos ejecutados han permitido construir cuatro nuevas vías de alta velocidad (22 a 25), ampliar el vestíbulo principal hacia el este y construir una nueva losa para el servicio de taxis.

Para ello, fue necesario demoler previamente la losa del viaducto y los pilares que la sustentaban, para posteriormente ejecutar una nueva losa con pilares reforzados de mayores dimensiones. Esta nueva estructura se adapta a la implantación de las cuatro nuevas vías alta velocidad que discurren bajo la losa.

La recuperación del tráfico rodado que cruza de un lado al otro de la estación supone un hito más en el impulso de la intermodalidad de Chamartín-Clara Campoamor. El pasado 15 de octubre, se abrió el paso inferior que conecta las vías y andenes de alta velocidad con las vías de Cercanías, el Metro y la salida a las calles aledañas.

Itinerarios restablecidos y ordenación de accesos

Los principales itinerarios de tráfico rodado pasantes que se restablecen por la estación son:

Paseo de la Castellana – C/ Padre Francisco Palau y Quer con C/ Hiedra -Calle 30 (ambos sentidos).

Paseo de la Castellana – C/ Agustín de Foxá con Calle 30 (sentido Este).

Para seguir garantizando los accesos a Chamartín y compatibilizarlos con la fase final de la obra, se mantiene la ubicación actual de algunos transportes de ‘última milla’. De esta forma:

Los vehículos particulares, taxis y VTC que acudan a dejar o recoger viajeros a Chamartín, podrán acceder y salir tanto por el lado Oeste como por el lado Este de la plaza.

Los servicios precontratados de VTC, las recogidas programadas de taxis, los carsharing y los autocares se ubican en la calle Agustín de Foxá. Adif ha desplegado información y señalización para orientar y conducir a los viajeros hasta estos emplazamientos.

La bolsa de taxis se mantiene en la calle Hiedra y los viajeros seguirán accediendo a través del nuevo paso inferior de alta velocidad, recientemente finalizado, y de la pasarela peatonal.

El acceso a Metro se mantiene sin cambios desde el exterior. Desde el pasado 15 de octubre el acceso desde Alta Velocidad se realiza a través del vestíbulo subterráneo de Cercanías.

Los aparcamientos de la estación y su funcionamiento también se mantienen en uso y sin cambios.

Nuevo paso hacia la estación del futuro

La culminación de esta fase de obra representa un importante paso en la remodelación y ampliación de Chamartín-Clara Campoamor, en la que Adif invierte más de 557 millones de euros, para convertirla en un hub de la movilidad sostenible, conectada e inteligente.

Esta transformación se está realizando por fases para mantener la circulación ferroviaria y la estación operativa en todo momento, con un constante incremento de viajeros. Así, en 2024, Chamartín gestionó 44,4 millones de pasajeros, frente a los 36,2 millones del año anterior.

Además de duplicar el espacio para trenes y viajeros de alta velocidad, Chamartín se consolida como un nodo estratégico de Cercanías. Esta renovación se realiza con carácter previo e independiente de la transformación integral que en el futuro se acometerá en la estación y su entorno urbano, en el marco del proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.

Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles), 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

Fondos europeos

Esta actuación va a contar con financiación europea a través del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos NextGenerationEU.