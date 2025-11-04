Almeida anuncia que la capital argentina acogerá, a partir de 2026, la cita cultural ‘Madrid en Buenos Aires’

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado durante la segunda jornada de su vista institucional a Buenos Aires que ambas capitales fortalecerán su colaboración en diferentes ámbitos en beneficio de las dos ciudades.

Por un lado, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, ha avanzado que, en 2026, comenzará una novedosa cita cultural anual titulada ‘Madrid en Buenos Aires’, al igual que se celebra el programa ’Buenos Aires en Madrid’, que ofrece una cuidada selección de las distintas expresiones culturales de la ciudad: obras de teatro que reflejan la vitalidad de la escena porteña, proyecciones cinematográficas que evidencian la riqueza filmográfica, exposiciones de artes visuales que abarcan variadas técnicas y estilos y conciertos que abarcan desde la música popular hasta propuestas más experimentales.

Madrid y Buenos Aires potenciarán su colaboración, ha apuntado Almeida, en economía e innovación, singularmente en materia de industrias creativas, gaming, e-sports y tecnologías inmersivas desde Madrid in Game y Buenos Aires in Game, así como mediante la presencia de ambas ciudades en eventos como TechWeek. A todo ello se suma el hecho de compartir buenas prácticas en la gestión, planificación y modernización de mercados gastronómicos y espacios de alimentación urbana, algo en lo que Madrid se ha convertido en un referente internacional.

El alcalde de Madrid ha subrayado que se va a incrementar la colaboración entre ambos equipos en economía circular, digitalización e inclusión tecnológica. Además, en el ámbito internacional, ha recordado, se trabaja de forma conjunta en la proyección de dos ciudades que hoy son referente y ejemplo de éxito.

Asimismo, Almeida ha destacado la importancia del programa Puentes de Talento, una iniciativa que consolida a la ciudad como un nodo estratégico de conexión entre Europa y el talento iberoamericano, porque entre Madrid y Buenos Aires tiene que haber “una autopista” en la que fluya el talento.

Durante la comparecencia, Jorge Macri ha otorgado el título de ‘Visitante Ilustre’ al alcalde de Madrid, quien ha destacado que este reconocimiento “es para los 3,5 millones de madrileños que residen en la capital”.

Esta visita de Almeida a Buenos Aires se celebra tras la que realizó el año pasado Macri a Madrid, donde el alcalde pudo explicarle la situación que vive la capital de España y los retos futuros a los que se enfrenta. Hoy, Almeida se ha mostrado interesado en conocer de primera mano los importantes proyectos de transformación urbana que tiene sobre la mesa Buenos Aires, para aprender de las soluciones que en otros lugares se dan a retos que en buena medida son comunes.

Madrid y Buenos Aires, ciudades con futuro

En la jornada de ayer, Almeida participó, junto al alcalde de Buenos Aires, en un encuentro empresarial sobre desarrollo económico, innovación y futuro, impulsado por la capital bonaerense y la Fundación Internacional por la Libertad,

“Madrid y Buenos Aires son dos ciudades que tienen un gran futuro por delante y, por ello, hay que tejer alianzas y coger las inercias necesarias para beneficiar a ambas capitales”, destacó durante su intervención, además de subrayar que Madrid es una ciudad de oportunidades y que puede seguir creciendo, al tiempo que es la mejor ciudad del mundo en calidad de vida.

Mañana, Almeida intervendrá en un encuentro profesional del sector turístico madrileño y el bonaerense que contará con representación de los ayuntamientos de ambas ciudades y en el que también tendrán presencia los sectores del transporte aéreo y el de las agencias de viajes. La cita se enmarca en el convenio de promoción turística suscrito entre Madrid y Buenos Aires en la pasada edición de FITUR 2025. Tras este encuentro, Almeida se reunirá con estudiantes de la Universidad Austral en su campus.

UCCI y el Foro Ciudades Iberoamericanas: sostenibilidad, innovación e inclusión

El jueves, se celebrará la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que reunirá a alcaldes, jefes de Gobierno, prefectos e intendentes de 23 ciudades iberoamericanas y debatirá acerca de los objetivos comunes de los gobiernos locales para definir los nuevos ejes de trabajo del organismo de cara a los próximos años.

De forma paralela, se celebrará el ‘Foro Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común’, una cita impulsada por UCCI y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que reunirá a 200 líderes, expertos y representantes de organismos internacionales para debatir sobre desarrollo sostenible, innovación digital, inclusión social, cultura y acción climática como ejes del futuro urbano.