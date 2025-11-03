El PSOE propone un mapa de ruido único y un control específico para obras nocturnas y grandes eventos en Madrid

El Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica (PAMCA) 2025 del Ayuntamiento de Madrid ha iniciado su fase de debate con la presentación de un completo paquete de alegaciones por parte del Grupo Municipal Socialista (PSOE). El PSOE ha calificado el problema del ruido en la capital como una «amenaza para la salud pública», argumentando que la ciudad se sitúa entre las más ruidosas de Europa.

El concejal del PSOE, Ignacio Benito, señaló que cerca de la mitad de la población madrileña padece niveles de ruido que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Citando estudios que colocan a Madrid en el cuarto puesto en el ranking europeo de contaminación acústica, el PSOE subraya que la exposición continuada a esta contaminación no solo genera molestias, sino que se asocia con serios riesgos para la salud, como trastornos del sueño, estrés crónico y enfermedades cardiovasculares.

Exigencia de un control acústico integral

El PSOE considera que el plan inicial del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es insuficiente y ha propuesto una decena de medidas para hacerlo más ambicioso y eficaz. La principal demanda se centra en la necesidad de crear un mapa de ruido integral que combine el impacto del tráfico rodado con el del ocio nocturno. Aunque las administraciones gestionan ambos focos con herramientas separadas (MER y ZPAE), el PSOE subraya que ambos interactúan y deben medirse conjuntamente para poder identificar las zonas de conflicto y actuar con verdadera efectividad.

Además de los conflictos vecinales generados por el ocio y el tráfico, la formación pide medidas específicas para otros focos de ruido nocturno. Demandan el diseño de planes para evitar el trabajo en horario de noche en las grandes obras públicas y un protocolo de control acústico para los macroeventos culturales y deportivos, con el fin de compatibilizar la actividad de la ciudad con el derecho al descanso de los residentes.

Críticas a las inversiones y la movilidad

La crítica socialista también se extiende al reparto de los recursos de mitigación. El concejal Benito reprocha la falta de equilibrio en la instalación de pantallas acústicas en la M-30, solicitando que se prioricen los distritos del sur y este de la ciudad, históricamente menos beneficiados que los del norte.

Respecto al asfaltado fonoabsorbente, el PSOE exige que la planificación se reoriente hacia las zonas residenciales y los entornos escolares más expuestos al tráfico, en lugar de destinar recursos a áreas verdes o a vías que ya presentan menores niveles de ruido.

Finalmente, el grupo vincula la reducción del ruido a la mejora de la movilidad limpia, reclamando un plan para incrementar los carriles bus en la red de la EMT y la elaboración de un nuevo y comprometido Plan Director de Movilidad Ciclista. El edil socialista concluyó con un llamamiento al alcalde Almeida: «Si no acepta nuestras alegaciones, seguirá siendo el alcalde del mucho ruido y pocas nueces.»