Las personas drogodependientes de Madrid con problemas judiciales seguirán recibiendo apoyo y mediación con SAJIAD

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha firmado esta mañana con el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, un convenio de colaboración que consolida el programa pionero de atención y mediación SAJIAD, dirigido a personas con adicciones que se encuentran inmersas en procesos judiciales. Esta iniciativa, con más de tres décadas de trayectoria, se desarrolla en los juzgados de Instrucción de Madrid bajo la coordinación experta del organismo municipal de Madrid Salud.

El convenio formaliza la colaboración del Ayuntamiento con la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, que facilita al equipo del Instituto de Adicciones de Madrid Salud los medios materiales e instalaciones necesarias para el desarrollo de su labor. El acuerdo cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, financiado al 50 % por ambas instituciones.

El programa cuenta con un equipo multidisciplinar que trabaja directamente en los juzgados, ofreciendo atención especializada en materia de drogodependencias y mediación. Entre sus principales objetivos, destacan la administración de metadona en los calabozos, el asesoramiento a los detenidos, el apoyo a los profesionales de la justicia en materia de adicciones y, cuando resulta aconsejable, la mediación entre el encausado y sus víctimas. El proyecto contribuye de forma significativa tanto a la integración social y judicial de las personas con adicciones como a la reparación de las víctimas y al apoyo en la labor diaria de los operadores jurídicos.

Entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2025, el programa ha prestado información a más de 33.000 detenidos, ha emitido cerca de 3.700 informes judiciales y ha realizado alrededor de 36.000 determinaciones toxicológicas, cifras que reflejan su amplio alcance y su impacto en la mejora de la atención a las personas con adicciones dentro del ámbito judicial.