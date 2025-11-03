El Hospital de La Princesa celebra 70 años de servicio a los madrileños

El Hospital público Universitario de La Princesa de la Comunidad de Madrid celebra 70 años en la capital, consolidándose como un referente nacional en la atención, excelencia, innovación y compromiso con los pacientes. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asistido hoy con los más de 2.600 profesionales del Hospital a la celebración de este aniversario, que con el lema 70 años cuidando vidas, haciendo historia, construyendo futuro, da paso a una semana de actividades conmemorativas.

“Si las paredes de este hospital hablasen, podrían contar historias de superación, de coraje, de valentía, de una vocación inmensa. Y de muchas vidas salvadas. También de dolor. Porque esa es la esencia de la medicina y de la vida misma. Pero con el orgullo inmenso de haber estado siempre a la altura y haber dado siempre lo que se esperaba de vosotros”, ha señalado Matute.

Durante el evento se han proyectado cuatro historias de éxito contadas mediante un diálogo entre profesionales y pacientes que representan patologías y tratamientos donde La Princesa ha sido un referente: los más de 2.500 trasplantes de médula realizados desde la creación, en 1981, de una de las primeras Unidades sobre este ámbito en España; la enfermedad de Parkinson, al ser es Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la cirugía funcional en trastornos del movimiento; el tratamiento del ictus con las últimas técnicas de radiología intervencionista, y el abordaje del cáncer de mama en la Unidad de Patología Mamaria, que ha prestado servicio a más de 2.000 pacientes en los últimos diez años.

El acto también ha incluido un reconocimiento a los directores gerentes que han estado al frente del Hospital durante estos 70 años, así como a las asociaciones e instituciones públicas y universitarias que han colaborado en la misión del complejo.

700.000 pacientes al año

La Princesa atiende anualmente a casi 700.000 pacientes, de los que medio millón acuden a las Consultas Externas, 15.000 son ingresos hospitalarios, 15.236 corresponden a pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, y 116.000 pasan por el servicio de Urgencias.

En cuanto a infraestructuras, dispone de 535 camas y 14 quirófanos dotados de la última tecnología, incluida la robótica, y cuenta con todas las especialidades médicas y quirúrgicas excepto Pediatría y Ginecología, para lo cual mantiene alianzas estratégicas con los Hospitales públicos Universitarios Santa Cristina y Niño Jesús.

CSUR para enfermedades muy complejas

Además, es CSUR para el abordaje multidisciplinar de cuatro enfermedades muy complejas, donde se trata a pacientes de todas las comunidades autónomas: epilepsia refractaria, dolor neuropático refractario, trastornos del movimiento y acalasia primaria tipo III del adulto. Asimismo, en febrero de 2010 fue el primero de España en implementar la neurocirugía 3D y el primer hospital de Europa en tratar la arritmia con células madre.

Desde su inauguración en 1955, el Hospital de La Princesa ha apostado por una continua renovación y modernización, con importantes remodelaciones de las Unidades de Diálisis e Ictus, los Laboratorios de Análisis Clínicos, Anatomía Patológica y Microbiología, el Área de Atención Ambulatoria o la del Cáncer, entre otras. Además, la apuesta de la Comunidad de Madrid por dotar de la última vanguardia tecnológica a los hospitales públicos se visualiza en la instalación del robot de Farmacia, que ha marcado un nuevo nivel de gestión del medicamento, así como en la llegada de la Cirugía Robótica Da Vinci o la instalación de dos máquinas de resonancia magnética con la última tecnología.

50 grupos de investigación y 500 investigadores

En el ámbito de la investigación, este centro de la sanidad pública madrileña cuenta desde 2010 con el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-Princesa), convertido en uno de los referentes de la investigación biomédica en España. En la actualidad está compuesto por 500 investigadores y 50 grupos, cuya labor se traduce en 220 proyectos y más de 450 publicaciones científicas en revistas de alto impacto.

En el plano docente, el Hospital está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) desde 1994. Cuenta con más de 250 futuros profesionales en formación, 6 catedráticos de Universidad, 14 titulares, 67 profesionales asociados y 10 adscritos a la Dirección de Enfermería.