Madrid gana un 88,5% de usuarios en el sistema de firma digital IDentifica: cuenta ya con más de medio millón de registrados

La Comunidad de Madrid ha aumentado en el último año un 88,5% los usuarios en IDentifica, el sistema de firma digital desarrollado por la Consejería de Digitalización para facilitar la interacción de los madrileños con la Administración pública a la hora de certificar datos personales y validar documentos electrónicamente.

El Gobierno regional lanzó esta herramienta en marzo de 2023 y, dos años y medio después, ha alcanzado los 548.577 registrados, según los datos obtenidos el pasado mes de septiembre. Asimismo, en los últimos doce meses, se ha incrementado significativamente el número de accesos a los 86 servicios públicos virtuales que permiten utilizar este método de acreditación, pasando de 1,7 millones de entradas a cuatro millones, un 135% más.

Entre las funcionalidades más demandadas a través de la certificación regional figuran el Portal del Empleado de Sanidad (607.000 accesos), el Autoservicio del Empleado Público (492.000), la aplicación de la Tarjeta de Familia Numerosa (349.000) y la Cuenta Digital (319.000). Además, con IDentifica, los ciudadanos también pueden gestionar trámites en el Sistema Integral de Empleo, la Carpeta Ciudadana, el registro telemático, la Tarjeta Sanitaria Virtual o solicitar ayudas y becas, entre otras acciones.

En cuanto al perfil de los usuarios, quienes más utilizan este recurso son los madrileños de entre 51 y 65 años de edad, que suponen el 28% de los ciudadanos, le siguen los de 26 a 40 años, que representan el 25% y, por último, los que tienen menos de 25 años, que son un 19%.