Madrid destina 31 millones de euros a 1.568 plazas sociales públicas gestionadas por las Hermanas Hospitalarias

La Comunidad de Madrid destina más de 31 millones cada año para el mantenimiento de 1.568 plazas públicas para personas adultas con discapacidad, enfermedad mental grave y duradera, y mayores en situación de dependencia en varios centros de Madrid, Arroyomolinos, Ciempozuelos y Aranjuez de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha asistido hoy a la celebración del centenario de la primera piedra del Hospital Beata María Ana. Dávila ha felicitado a esta entidad por haber transformado este recurso en una “institución social basada en los valores que os hacen grandes: solidaridad, entrega y vocación”. “Lleváis cien años cuidado con el corazón, con enorme compromiso e ilusión”, ha subrayado.

Del total de 1.568 plazas, 1.182 están dedicadas a personas con enfermedad mental grave y duradera, con una inversión por parte de la Comunidad de Madrid de 16,1 millones anuales; 230 a personas con discapacidad con 9,5 millones; y 156 geriátricas para mayores en situación de dependencia, con 5,4 millones.

La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada en Ciempozuelos en 1.881 por San Benito Menni, sacerdote de la Orden de San Juan de Dios. Actualmente gestiona 370 infraestructuras y dispositivos de carácter social repartidos por 25 países de África, Asia, Iberoamérica y Europa y atiende a cerca de dos millones de personas al año.

La Comunidad de Madrid tendrá en 2026 su mayor inversión en servicios sociales con un presupuesto de 2.904,1 millones de euros para la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con un aumento del 7,8% para las personas más vulnerables.