Madrid rinde homenaje al magistrado José Francisco de Querol en el 25º aniversario de su asesinato por ETA

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje al magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol Lombardero y a las otras tres víctimas mortales en el vigésimo quinto aniversario del atentado perpetrado por la banda terrorista ETA, que acabó con sus vidas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha descubierto hoy una placa que bautiza con el nombre del juez una sala de vistas de la Audiencia Provincial.

García Martín ha reafirmado en este acto “el compromiso del Gobierno regional con las víctimas del terrorismo a través de las ayudas económicas y la modificación de la ley autonómica para reforzar la protección, el reconocimiento y la memoria de todos aquellos que sufrieron esta barbarie y sus familias”.

“Hoy alzamos la voz por José Francisco de Querol y por todas y cada una de las víctimas; que su memoria nos inspire a seguir construyendo una sociedad libre, justa y en paz”, ha recordado. Posteriormente, el consejero ha asistido a un homenaje floral en la avenida de Badajoz dedicado a las cuatro personas que fallecieron, el magistrado Querol, Jesús Escudero, Armando Medina y Jesús Sánchez, y las más de 60 que resultaron heridas en el atentado.

