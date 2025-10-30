Comunidad

Madrid firma protocolos de colaboración con 23 entidades para la difusión del cambio normativo en urbanismo

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid ha firmado unos protocolos de colaboración con 12 universidades y 11 asociaciones y fundaciones para la difusión del cambio normativo en materia de urbanismo en la región. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha entregado hoy, en la sede de la Consejería, estos documentos a las 23 entidades participantes.

El consejero les ha agradecido su apoyo para dar a conocer la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que está tramitando el Gobierno autonómico. “Una normativa que nos permitirá adaptarnos a la región metrópoli a la que nos dirigimos, con un crecimiento de más de 140.000 personas al año”, ha indicado Novillo.

Con esta iniciativa, ambas partes muestran la voluntad de promover actuaciones de interés común desde el punto de vista urbanístico y de la ordenación del territorio, tales como encuentros internacionales, promoción con colectivos profesionales de urbanistas, trabajos de investigación, estudios, acciones formativas, conferencias, congresos o exposiciones.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Los locales de ocio nocturno madrileños prevén un 6,5%...

Madrid rinde homenaje al magistrado José Francisco de...

ALDI recibe el reconocimiento del Banco de Alimentos...

Nuevo hito en la sanidad pública madrileña: aplicada...

‘Operación Peluche’: detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales...

Halloween seguro: atención al maquillaje y los disfraces...

Madrid invertirá 320 millones de euros en 2026...

Democratización de la formación: el primer MBA 100%...

Luz verde a subir la multa de 200...

Alerta amarilla por intensas lluvias esta tarde en...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.