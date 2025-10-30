Madrid firma protocolos de colaboración con 23 entidades para la difusión del cambio normativo en urbanismo

La Comunidad de Madrid ha firmado unos protocolos de colaboración con 12 universidades y 11 asociaciones y fundaciones para la difusión del cambio normativo en materia de urbanismo en la región. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha entregado hoy, en la sede de la Consejería, estos documentos a las 23 entidades participantes.

El consejero les ha agradecido su apoyo para dar a conocer la nueva Ley del Suelo y Ordenación del Territorio que está tramitando el Gobierno autonómico. “Una normativa que nos permitirá adaptarnos a la región metrópoli a la que nos dirigimos, con un crecimiento de más de 140.000 personas al año”, ha indicado Novillo.

Con esta iniciativa, ambas partes muestran la voluntad de promover actuaciones de interés común desde el punto de vista urbanístico y de la ordenación del territorio, tales como encuentros internacionales, promoción con colectivos profesionales de urbanistas, trabajos de investigación, estudios, acciones formativas, conferencias, congresos o exposiciones.