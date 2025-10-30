Todo listo en Usera para disfrutar de un Halloween de miedo

Aunque algunas de las actividades ya comenzaron, el grueso de la programación especial con motivo de Halloween ya se está ultimando para su celebración durante los próximos días. Así que saca el calendario para ir apuntando todas las propuestas lúdicas que te proponemos.

El calendario se abre el jueves 30 de octubre, con una sesión de scary makeup, a las 11:00 horas en el Centro Juvenil Pipo Velasco, con entrada libre y gratuita. Además de una segunda cita con el pasaje del terror más escalofriante…si te atreves, claro, a partir de las 17:00 h.

Esa tarde, la Biblioteca Pública Municipal de San Fermín te invita a crear tu monstruo terrorífico, además de disfrutar con la lectura de cuentos y llevarte una chapa aterradora. Actividad recomendada a partir de 4 años.

El viernes 31, el Centro Juvenil Pipo Velasco también ha organizado una fiesta llena de diversión, disfraces y sorpresas, a partir de las 17:00 h, y un maratón de películas de miedo, de 18:00-20:00 h.

Propuestas a la que se suma un taller de cestas terrorífica sal que puedes asistir a partir de las 16:45 h, en el Centro Maris Stella, que también oferta una sesión de manualidades temáticas a partir de las 18:00 h. A las 20:30 h, la plaza Romana, en el barrio de Moscardó, se transformará en el escenario de una gran fiesta de Halloween con música y sorpresas para toda la familia.

Misterios y películas de miedo

El finde de semana arrancará el sábado 1 de noviembre, a las 12;00 h, en la sede de la junta municipal de Usera, con el espectáculo ’Zumikids en Halloween’, una cita musical infantil al ritmo de las canciones más divertidas y terroríficas. Y a la misma hora, si te apetecen más las historias terroríficas, apúntate a la lectura de cuentos de misterio para niños valientes, con historias diseñadas para fomentar la imaginación, el amor por la lectura y el espíritu festivo, en el Centro Sociocultural San Fermín, y que contará con intérprete de Lengua de Signos (LSE).

Por la tarde, podrás continuar con el miedo en el Centro Juvenil Pipo Velasco, con su segunda sesión de su maratón de películas terroríficas, a partir de las 18:00 h. O puedes morirte de risa a las 18:30 h, con Postmortem, un monólogo cómico para morirse, en el CEAC Maris Stella (a partir de 16 años).

La programación de este año finalizará el domingo 2 de noviembre con Mieditis, un cantacuentos aterradoramente divertido, de la compañía Cuentitis Musiquitis, para niños y niñas de 3 a 10 años, en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas.