La Comunidad acoge la Madrid Tech Show, la mayor feria tecnológica de España que reúne en la región a más de 400 empresas del sector

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid participa en la feria tecnológica Madrid Tech Show, que se celebra el 29 y 30 de octubre en IFEMA, en el marco de Madrid Tech Week, la mayor feria tecnológica de España, con más de 25.000 asistentes, 350 ponentes y 400 empresas participantes.

Durante estos dos días organismos autonómicos, empresas y startups que colaboran con el Ejecutivo regional han abordado las últimas soluciones en cloud, ciberseguridad, big data, inteligencia artificial, centros de datos, eCommerce y marketing digital, entre otros ámbitos.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado el expositor del Gobierno autonómico, donde ha subrayado que eventos como este “permiten visibilizar el ecosistema tecnológico madrileño, establecer alianzas clave y seguir impulsando políticas que favorezcan el desarrollo de proyectos disruptivos, la atracción de inversión y la generación de empleo de alto valor añadido”.

Asimismo, ha destacado que “para la Comunidad de Madrid, acoger jornadas tecnológicas de esta relevancia es fundamental para consolidarse como un hub de innovación y talento digital, tanto a nivel nacional como internacional.

