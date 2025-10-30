El CDM Luis Aragonés (Hortaleza) estrena sala de musculación con maquinaria renovada

El concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado hoy la recién renovada sala de musculación del Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, donde se ha realizado una completa intervención estructural y técnica que permitirá la reapertura al público tras 11 meses de cierre. Pérez ha destacado que “se recupera la funcionalidad completa de este pabellón, garantizando la seguridad, accesibilidad y confort de los usuarios”.

Las obras han sido ejecutadas por el Área de Obras y Equipamientos que ha intervenido en una superficie total de 245 m2 con el objetivo de garantizar la seguridad y estabilidad en estas instalaciones. Las actuaciones han consistido en el refuerzo de los pilares metálicos situados bajo la sala de musculación, el reacondicionamiento de la antigua sala de depuración como nuevo espacio deportivo, así como la mejora de la eficiencia energética.

Esta sala está dotada con máquinas de musculación y cardio de última generación, zonas diferenciadas de entrenamiento de fuerza, peso libre y cardiovascular y cuenta con sistemas de ventilación y climatización de alta eficiencia.