PSOE critica el Presupuesto 2026 de la EMVS: «no está a la altura de la emergencia habitacional en Madrid»

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el ayuntamiento de Madrid ha expresado su rechazo al proyecto de Presupuesto para 2026 de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Tras el Consejo Extraordinario de la EMVS, el portavoz socialista de Vivienda, Pedro Barrero, consideró que la propuesta económica “no está a la altura de la emergencia habitacional que vive Madrid”. El edil socialista criticó que el presupuesto es opaco, pues no detalla qué promociones han terminado, carece de desglose por distritos y no incluye indicadores de eficiencia ni análisis de riesgos.

Barrero subrayó que la aportación del Ayuntamiento a la EMVS vuelve a caer, pasando de 204 millones de euros en 2023 a 174 millones previstos para 2026, lo que representa un recorte de $30$ millones de euros, casi un 14,7% menos. Además, la propuesta para el año que viene incluye la construcción de únicamente 221 viviendas nuevas en tres promociones.

El concejal acusó al Gobierno municipal de maquillar las cifras al sumar cesiones de suelo como si fueran aportaciones, una práctica que, según Barrero, se traduce en «menos vivienda pública construida y más suelo entregado al sector privado, que no garantiza alquileres asequibles ni un parque público estable”.

El portavoz socialista también puso en duda la credibilidad del documento, señalando que el Presupuesto de Inversión y Gasto baja de 123 millones en 2024 a 76 millones en 2026 (una caída del 40%), mientras la capital mantiene 60.000 familias esperando una vivienda pública.

“Desde que Almeida es alcalde se han vendido o cedido 194 parcelas y han adjudicado 120 y en esos suelos la EMVS podría haber construido 9.200 viviendas públicas y no ha hecho nada”, destacó Barrero, quien concluyó que “este presupuesto demuestra una falta de ambición y de compromiso real con el derecho a la vivienda”.